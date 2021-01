Nacional 07-01-2021

Veredicto del caso Catrillanca se dará a conocer este jueves



Ayer finalizaron los alegatos de clausura del juicio por el homicidio del comunero Camilo Catrillanca, ocurrido en noviembre del 2018, y se espera que a las 11:00 horas de este jueves se dé a conocer el veredicto del caso.

Siete ex miembros del GOPE de Carabineros están imputados en relación con la muerte del joven de 24 años en la comunidad de Temucuicui, además de un abogado.

La Fiscalía ha pedido hasta 19 años de presidio para el ex sargento Carlos Alarcón, principal acusado en la causa, a quien se le imputa el homicidio consumado de Catrillanca, y el homicidio frustrado del adolescente que lo acompañaba en ese momento; mientras que su defensa ha solicitado absolverlo por falta de pruebas.

Durante los alegatos de cierre el fiscal Jorge Calderara insistió en que no hay dudas respecto de los hechos que se juzgan: "No creo que exista alguien que hoy pueda discutir que don Camilo Catrillanca murió de un balazo en su cabeza por una bala disparada por personal de Carabineros o que M.A.P.C. fue detenido en el sitio del suceso, arrojado en el suelo, amarradas sus manos con esposas plásticas o que después de estos hechos se elaboró una mentira. Todos estos hechos son probados".

El magistrado Alfredo Cox fue quien confirmó en esta jornada que hará lectura del veredicto mañana.