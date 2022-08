Opinión 02-08-2022

¡Vergüenza! : Nuestros productores de alimentos no tienen acceso a internet



Luis Valentín Ferrada V.



Uno de los problemas más graves que afecta a los productores de alimentos de la Provincia de Linares – campesinos y agricultores- limitando severamente su trabajo y progreso, es la falta prácticamente total de cobertura de internet en los sectores rurales. Incluso, la telefonía celular es para ellos un servicio inseguro e inestable.

Es increíble pero cierto: basta alejarse unos pocos kilómetros – no más de tres o cuatro – de los centros urbanos de nuestras distintas Comunas, para quedar aislados de toda posibilidad de conexión a los servicios de internet y telefonía celular.

Las escuelas rurales, los agricultores, los hogares campesinos, aún grandes empresas exportadoras con medios más adelantados y de alto costo, no logran contar con esta herramienta indispensable para desenvolver las actividades normales cuando el siglo XXI se mueve en todas sus formas por estos medios.

La mayor parte de los servicios públicos – Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Ministerios y dependencias, Aduanas, Juzgados y Poder Judicial, Educación Pública y Privada, Universidades, servicios de utilidad pública como luz eléctrica, agua o telefonía– con más los servicios bancarios, comerciales, informaciones de mercado, trámites de exportación, servicios de transportes, informaciones técnicas y científicas, han sustituido más y más la atención “presencial” por la comunicación digital, en varios casos como medio incluso único y obligatorio.

Explicaciones y promesas sobran y bastan. Que ya llegará la fibra óptica, que el 5 G, que antenas con mayor capacidad de repetición, que satélites que retransmitirán ondas instantáneas, etc., etc.,.

Pero los sectores rurales continúan esperando que llegue este recurso de comunicación que, hoy por hoy , es la herramienta base para un desarrollo moderno mínimo.

Por otra parte, en todo el mundo, los medios periodísticos destacan con justificada alarma que nuestro se avecina una crisis alimenticia que puede ser terrible.

La provisión de comida para alimentar diariamente a unos 9.500 millones de personas en el mundo es una amenaza próxima real. Los chilenos no seremos una excepción. Este drama humano, cualquier político o dirigente sensato debiera considerarlo ¡ahora ya! como cien veces más grave que la peor de las pandemias conocidas. El flagelo del hambre y sus consecuencias es imposible de medir en su extensión e intensidad trágica. No existe un dolor, un sufrimiento, unas posibles muertes más horrendas que las originadas en el hambre. Pienso en los niños y los más pobres…que siempre son los más.

¿ A quienes considerará el político más ciego, más inculto, más imprudente, como los principales actores para encarar con éxito el flagelo del hambre?... No son los doctores ni el personal de salud; no los economistas y financistas; no la burocracia estatal; no los laboratorios ni los fabricantes de vacunas.

Para el hambre no hay medicina, vacuna ni tratamientos médicos.

Los únicos capaces de vencer el hambre de las poblaciones son ¡LOS AGRICULTORES Y CAMPESINOS! Los productores de alimentos.

Pero si estos son los más desatendidos y últimos en todo; los que viven lejos de los centros urbanos, los más sin agua potable en sus casas, sin locomoción pública, sin correo, con caminos aún intransitables en los inviernos, sin seguridad telefónica, sin disposición de internet…¿cómo puede esperarse de ellos, en tales condiciones, que puedan constituirse en los artífices principales de la solución efectiva de una crisis alimentaria que se anuncia como próxima e inminente?...

En la esfera pública hoy se discute por todo y en todos los tonos. Palabras, discursos, peroratas, peleas y violencia sobran… Esto ocurre porque todavía hay comida disponible, aunque sus precios ya se encuentran desbandados.

¡Ay del día en que falten los alimentos para nuestra población!

Entonces…! Dios no lo quiera! … todas esas discusiones políticas tontas, confundidas y estériles, en las que nuestros políticos consumen sus días y sus prestigios, serán motivo de vergüenza y, seguramente, se las tendrá incluso por inmorales.

Aseguremos hoy el estómago del pueblo chileno. Coloquemos a nuestros valerosos campesinos y agricultores en la línea de mayor importancia, brindémosles todo el apoyo necesario para que puedan hacer crecer sus producciones tanto como sea posible. Y, desde luego, partamos por concederles acceso a la comunicación moderna indispensable.