Crónica 09-12-2018

Verónica Pereira Azúa: “Me sentiré parte de esta institución por toda mi vida”

Con 38 años de servicio en el Centro de Atención ChileAtiende de Curicó, esta funcionaria se jubila con gratitud y alegría.



Atrás comienzan a quedar las cuatro décadas laborales que vincularon a Verónica Pereira Azua, jefa de Plataforma de Atención del IPS Curicó, con la institución a la que llegó en 1978 a realizar una práctica profesional, que terminó finalmente por enamorarla de lo que allí aprendió y pudo vivir junto al equipo humano que la recibió.



“Me enamoré de la institución y me cautivó el trabajo contable. En el año 80 me llamaron para que volviera porque había una vacante y me quedé en esa área hasta el año 90, en lo que era en ese entonces el Servicio Seguro Social. Luego, con el nacimiento del entonces INP, pasé a la Plataforma de Atención y desde el 2000 desempeño la jefatura de esta unidad”, recuerda.



De aquel INP a la actual Red de Atención ChileAtiende del IPS, han pasado para Verónica muchas vivencias, rostros y emociones. “Conocí a mi marido en la oficina, en la atención de público, era 1983 y cuatro años después nos casamos, para formar nuestra familia integrada hoy además por nuestras dos hijas profesionales”.



A sus logros personales, esta Jefa de Plataforma, que abandonó sus labores a contar del 1 de diciembre de 2018, suma lo que recíprocamente se han entregado con la institución. “Me voy feliz, creo que todos mis conocimientos fueron traspasados y jubilo agradecida del equipo de trabajo y de mi jefatura. Dejo mis labores con la mayor satisfacción y sé que me sentiré parte de esta institución por toda mi vida”, comenta.