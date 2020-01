Deporte 09-01-2020

Vestimenta e implementos deportivos recibieron deportistas maulinas



Beneficio fue postulado a través de un proceso que convocó Mindep-IND, en 2019, y adjudicado a María Francisca Biava en Tiro con Arco y Yéster Ávila en Atletismo adaptado.

En un solemne acto realizado en dependencias de la Dirección Regional, Mindep-IND hizo entrega de un beneficio en vestimenta e implementación deportiva a dos destacadas deportistas maulinas.

La ceremonia fue encabezada por la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, la Directora Regional (s) del Instituto Nacional del Deporte, María Gasull Díaz y el recién asumido Jefe del Deporte Competitivo, Francisco Carvajal.

Se trata de un beneficio, que se produjo la postulación en mayo de 2019 para deportistas promesas que no estuviesen en el sistema del ex - CER o Prodar, el que contempló en implementación deportiva equivalente a dos millones de pesos el que tiene como objetivo a poyar el sistema de entrenamientos y participación en sus competencias.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos señaló “muy contenta como Mindep-IND de apoyar a estas chicas, María Francisca Biava que practica el tiro con arco y nuestra atleta Yéster Ávila, que viene de competir exitosamente en los Juegos Sudamericanos Escolares de Paraguay, en donde logró dos medallas de oro. Les hacemos entrega de esta vestimenta e implementación de calidad, que les ayude en sus procesos de preparación. El Gobierno del Presidente Piñera a través del Mindep-IND está trabajando muy fuerte en detectar talentos y con ello potenciarlos con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023”, dijo la autoridad del deporte regional.

En el caso de María Francisca Biava, oriunda de Linares, recibió dos polerones, dos relojes polares para el pulso, una bicicleta estática, 5 bosu para el equilibrio, una banca de press, dos pares de zapatillas y tres kits de bandas elásticas que le permitirá entrenar en óptimas condiciones el Tiro con Arco.

La joven deportista expresó “estoy lanzando más de doscientas flechas diarias. Para este año y junto a mi entrenadora Soledad Rojas, me estoy preparando para competir en el Panamericano de Monterrey, México. Mi objetivo es clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio”.

María Francisca Biava es actual vice campeona nacional en Tiro con Arco y participación en varias competencias internacionales.

En tanto, la atleta y doble campeona sudamericana en 80m planos adaptados y salto largo, Yéster Ávila de Cauquenes, recibió 6 pares de zapatillas, 6 polerones y 9 conjuntos de polerones más calzas.

Su entrenador Cristián Colombi indicó “agradecer a Mindep-IND por la entrega de estos implementos. Se buscó lo mejor para ella, así que a ocuparlas en la preparación que estamos realizando. Nos encontramos en el período básico con entrenamientos en doble jornada. En abril iremos a un Grand Prix de Brasil en donde buscaremos las marcas para clasificar en los 400m planos adaptados y salto largo para Tokio. Es de esperar que se den los resultados”.

Ambas deportistas se sintieron muy gratas y reafirmaron su compromiso personal de continuar con su preparación hacia la Alta Competencia.