Opinión 27-08-2019

Viajando en el tiempo, Sócrates y la inmortalidad del alma (primera parte)



Hace algunos días visite el taller de mi padre; noble maestro carpintero, que durante muchos años nos ha transmitido sus escritos de filosofía, física, astronomía, trabajos de hermenéutica e inventos de toda índole. La sorpresa fue inevitable cuando encontré un enorme artefacto de madera, reproducción de un objeto ceremonial construido por sabios de una hermética cofradía de medio oriente llamada Sarmung. Esta estructura era utilizada para enseñar un alquímico tipo de lenguaje, el cual permitía develar el conocimiento de cierto tipo de leyes que son imposibles alcanzar por el uso exclusivo del intelecto, ya que requiere de un ennoblecido compromiso emocional y físico. El aparato es descrito en el Libro “Encuentros con hombres notables”, del Maestro de Danzas George Ivanovich Gurdjieff, filósofo y místico que logro adentrarse en la cofradía y señalo cada uno de sus detalles;

Observándolo más de cerca, el aparato se presentaba bajo la forma de un pilar liso, más alto que un hombre, fijo sobre un trípode, y de donde salían, en siete lugares, unas ramas especialmente elaboradas. Estas ramas estaban divididas en siete segmentos de diferentes dimensiones. Cada uno de dichos segmentos disminuía en largo y en ancho en relación directa con su alejamiento del pilar. Cada segmento estaba ligado al siguiente por medio de dos bolas de marfil encajadas una dentro de la otra. La bola exterior no recubría enteramente a la bola interior, lo cual permitía fijar a esta ultima una de las extremidades de cualquier segmento de la rama, mientras que a la bola exterior podía fijarse la extremidad de otro segmento. Esta especie de unión se parecía a la articulación del hombre humano y permitía a los siete segmentos de cada rama moverse en la dirección necesaria. Sobre la bola interior había signos trazados. Había en la sala tres de estos aparatos; cerca de cada uno se veía un pequeño armario lleno de placas de metal de forma cuadrada. También estas placas tenían signos trazados. El príncipe Liubovedsky nos explicó que estas placas eran reproducciones de unas placas de oro puro que se encontraban en la celda del jeque. Los expertos calculaban que el origen de estas placas y de estos aparatos se remontaba a unos cuatro mil quinientos años. Y el príncipe nos explicó que al hacer corresponder los signos trazados sobre las bolas con los de las placas, las bolas tomaban cierta posición, que a su vez gobernaba la posición de los segmentos.

Frente a la imposibilidad de encontrar los mismos materiales que fueron relatados, mi Padre logro reemplazarlos por aquellos más nobles y cercanos, permitiéndole terminar la obra de manera majestuosa.

En el momento que me aproximaba a tocar el sagrado objeto, un fuerte ¡alto! retumbo en mis oídos, era mi padre que ingresaba presuroso señalándome que aún faltaban un par de piezas que había enviado a tornear y las traía entre sus manos. Fue en ese momento que la tenue luz que ingresaba al taller, fue irradiada por los resplandecientes ojos cristalinos de mi padre, los cuales se iluminaron al calzar de manera perfecta en los lugares indicados. Contemplamos por varios minutos la obra y en actitud solemne lo trasladamos a la energética luz del astro rey. Posteriormente comencé a desplazar las piezas según los movimientos que se deben desarrollar para ejecutar una particular danza, denominado primer obligatorio, instancia que me permitió mantener la posición en contacto con el objeto y vivenciar de manera muy diferente, a la centena de prácticas que había desarrollado en todos estos años, lo anterior, me insto a invitar a mi padre a que realizara los mismos movimientos, generándonos una particular comprensión, fue como viajar en el tiempo o mejor dicho, estar en un tiempo en el cual el pasado, presente y futuro se unieran repentinamente. Después de tan profunda y significativa experiencia regresamos al calor de la chimenea y permanecimos en silencio por el transcurso de una media hora, mi padre se levantó y subió a la biblioteca, regresando con uno de sus libros, abrió la primera de sus hojas y casi susurrando me dijo; “a partir del profundo estado de conciencia alcanzado vivenciemos su lectura, como si estuviésemos compartiendo in situ con los personajes del texto leído”, así comenzaron los viajes en el tiempo en búsqueda de los grandes filósofos de todos los tiempos, Hoy será el turno de Sócrates.

Al cerrar los ojos pude ver a mi padre con una larga túnica blanca, la cual dejaba al descubierto su hombro derecho, calzaba sandalias de cuero y llevaba una pequeña rama de acacia en sus manos, vestimenta que me genero una sonrisa, pero que se detuvo intempestivamente al reconocer con claridad el lugar en que nos encontrábamos, era una celda de amplias proporciones, en la cual se encontraba el inigualable Sócrates, sentado en una cama y rodeado de discípulos y amigos, entre ellos pude distinguir a Fedón, Apolodoro, Critóbulo y su padre, Hermógenes, Epígenes, Esquines, Antístenes, Ctesipo de Peania, Menéxeno, Simmias, Cebes, Fedondas, Euclides, Terpsyión y otros compañeros que no pude reconocer con claridad. Sócrates interrumpió su relato y al vernos nos invitó a compartir del dialogo. Fedón, al acercarnos nos interrogo, le señalamos que éramos forasteros y que habíamos escuchado el Juicio de Sócrates, por lo cual podía considerarnos tardíos discípulos de su Maestro.

Sócrates prosiguió interrogando a sus discípulos;

“¿Cuándo aprende el Alma de Verdad? Si intenta examinar algo acompañada del cuerpo, está claro que este le engaña.”

Es verdad respondió Simmias.

¿No es al reflexionar, cuando, más que en ninguna otra ocasión, se hace evidente algo real? “Y se reflexiona mejor, cuando al Alma no la perturba ninguna de esas cosas, ni el oído, ni la vista, ni el dolor, ni el placer, sino que ella se encuentra al máximo consigo misma, mandando de paseo al cuerpo, y, sin comunicarse con él, ni estar adherida a él, aspira hacia lo existente.”

Se mantuvo un solemne silencio, cuando repentinamente escuche la voz de mi padre preguntar, ¿A qué se refiere la sentencia de separar al máximo el alma del cuerpo, en particular cuando aún estamos vivos?

Es disponerse a vivir en un estado lo más cercano al de la muerte, es el deseo de tener el alma sola en sí misma, es no dejarse excitar por los deseos, sino que dominarlos moderada y ordenadamente, es el cultivo de la Templanza.

Cebes tomo la palabra, y señalo; “en lo relativo a la inmortalidad del alma produce a la gente grandes dudas por el recelo que tienen de que, una vez que se separe del cuerpo, ya no exista en ninguna parte, sino que se destruya y se disuelva en el mismo día en que el hombre muere.”

Sócrates, guardo silencio, preparándose para desarrollar la primera demostración de la Inmortalidad del Alma.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología