Opinión 03-09-2019

Viajando en el tiempo, Sócrates y la inmortalidad del alma (Ultima parte)



Sócrates, posiciono su mirada en una viga podrida de la celda, luego, recorrió los cristalinos ojos de cada uno de sus discípulos y comenzó diciendo; “entre los pares de contrarios, hay dos procesos generativos, de lo primero a lo segundo y de lo segundo a lo primero. Entre una cosa mayor y una menor hay un aumento y una disminución, y así llamamos a un proceso aumentar y al otro disminuir, también lo podemos reconocer en el descomponerse y componerse, enfriarse y calentarse, y todas las cosas así, aunque no tengamos nombres para denominarlas, de hecho, así se comportan.”

- A partir de estos contrarios, - ¿Qué se origina de la vida?

- La muerte, respondió Cebes.

- Entonces ¿que se origina de la muerte? - interrogo Sócrates.

- La vida – respondió mi padre.

Si no admitiéramos que una cosa se origina de la otra, como avanzando en un movimiento circular, ¿no sería necesario que todo terminara por estar muerto y nada viviera? – señalo Sócrates. Este es el primer argumento de la inmortalidad del Alma el Principio de los “contrarios”

Cebes, posiciono sus manos invocando mayor comprensión – según ese argumento, si es verdadero, como sueles decirnos a menudo, ¡aprender, no es más que recordar!, resulta también necesario que nosotros hayamos aprendido en un tiempo anterior lo que ahora recordamos. Pero eso es imposible, a no ser que nuestra alma haya existido en un lugar antes de que llegara a existir en esta forma humana. Así que también por esto parece que el alma es algo inmortal.

Sócrates añadió – el conocimiento, tras haberlo adquirido antes de nacer, lo perdimos al nacer, y luego, al utilizar nuestros sentidos, recuperamos los conocimientos que tuvimos antaño, ¿lo que llamamos aprender no sería recuperar un conocimiento que era nuestro? ¿sería correcto llamar a ese proceso recordar?

En ese momento, mire con complicidad a mi padre y con mucho respeto indique, - hace varios años atrás, en tierras muy lejanas, presente una ponencia en la que se planteaba que el conocimiento se hereda, sin embargo, varios de los auditores, me interrogaron si esto era así ¿Por qué habíamos olvidado? Para responder elabore una respuesta diferente al olvido, la cual se sustentaba en la incapacidad de decodificar o descifrar ese conocimiento heredado, ya que este, venia escrito en un lenguaje desconocido para nuestra inteligencia individual, es posible que cierto acceso inconsciente, estuviese condicionado exclusivamente a pequeñas fracciones de códigos comunes en la transmisión de un padre y una madre a un hijo.

Sócrates, sonrió y prosiguió - Admitamos, entonces que hay dos clases de seres, una visible y otra invisible. La invisible siempre se mantiene igual, mientras que la visible nunca se mantiene en la misma forma, hay una parte en nosotros que es el cuerpo y la otra es el alma. ¿A cuál de las dos clases diríamos que es más parecida y más afín al cuerpo?, resulta evidente a todos lo visible, y por el contrario lo invisible sería lo más afín al alma. ¿y no decíamos también hace un momento que el alma, cuando usa un cuerpo para observar algo, bien sea mediante la vista, el oído o algún otro sentido (en eso consiste mediante el cuerpo: observar mediante un sentido), es arrastrada por el cuerpo hacia las cosas que nunca se presentan idénticas, y se extravía, se perturba y se marrea como si tuviera vértigos, ¿por haber entrado en contacto con esas cosas? – sin embargo, cuando el alma observa por si misma, entonces se orienta hacia lo puro, lo que siempre existe, lo que es inmortal, lo que siempre se mantiene idéntico, y como si fuera de su misma especia, se reúne con ello siempre que queda a solas consigo misma y le sea posible y cesa su extravió en relación con las cosas que se mantienen idénticas y con el mismo aspecto, mientras está en contacto con ellas. A esta experiencia se llama pensamiento. Estimado forastero, creo que esa interrogante te ayudara a esclarecer la diferencia entre olvido y lo que llamas incapacidad para decodificar. Este es el segundo argumento de la inmortalidad del Alma, el principio del “recuerdo”

Asenté con la cabeza y agradecí la profunda reflexión proporcionada por el maestro.

Mi padre aprovecho el silencio alcanzado y señalo – la muerte es fruto del desgarramiento de todo lo existente, es la separación natural de lo que nos constituye, todo se encuentra en un permanente distanciamiento de su centro inicial, lo que genera en un momento determinado la transformación de lo que inicialmente era.

Sócrates, señalo así su tercera demostración de la inmortalidad del alma, al señalar- hay que tratar a fondo y en conjunto la causa de la generación y de destrucción. Es justo que reflexionemos también en que el alma es inmortal, necesita atención no solo respecto al tiempo cuya duración llamamos vida, sino respecto a todo el tiempo. Y el peligro sería tremendo, si alguno se descuidara de ella. Pues, si la muerte fuera la disolución de todo, seria para los malos una suerte verse libre del cuerpo y de su maldad juntamente con el alma. En cambio, al demostrase que el alma es inmortal, no le queda otro escape de sus vicios ni otra salvación que hacerse mucho mejor y hacerse más sensata. Todo lo que es, se divide en compuesto y descomponible, el cuerpo se descompondrá y morirá, en cambio el alma, que es semejante a lo inteligible, ya que ni se ve ni se toca, será indescomponible. Por tanto, estimado forastero, fruto de aquel desgarramiento del cual hablas, quedara como resultado más Alma. Este es el tercer principio de la inmortalidad del alma.

Continuamos escuchando cada una de las palabras, nos conmovimos, reímos y en un par de ocasiones nos cayeron unas lágrimas.

Finalmente llego un hombre con una copa, al verlo, Sócrates le pregunto:

- Y bien, buen hombre, tu que entiendes de estas cosas ¿Qué debo hacer?

- Nada más que beberlo y pasearte – le respondió- hasta que se te pongan las piernas pesadas, y luego acostarte. Así hará efecto – al mismo tiempo le tendió la copa a Sócrates.

- Sócrates pidió a los dioses que resultase feliz su traslado, para luego beber el contenido, manteniendo la respiración, sin repugnancia y sin dificultad.





Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología