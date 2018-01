Deporte 10-01-2018

Viajaron con toda la ilusión al Nacional de Fútbol Selección Sub 15 de AFAL quiere conquistar el Morro de Arica con goles

Después de haber disputado las eliminatorias regionales de la categoría sub 15 y haberlas ganado en calidad de invictos, logrando así el cupo para representar a la Región del Maule en el nacional de la ciudad de Arica. Con una campaña perfecta marcaron 38 goles a favor y recibieron sólo 2 en contra los seleccionados dirigidos por el técnico Albert Chacón. Ayer arribaron al frontis del edificio consistorial en compañía de sus familiares para ser despedidos por el Jefe de Gabinete Tomás Espinoza y la directiva de la Asociación de Fútbol Amateur de Linares que preside Octavio Fuentes .

Estuvimos en esa interna de sentimientos encontrados donde las mamitas con más de una lagrima en sus ojos le daban ese beso de despedida y ánimo a sus hijos, deseándoles todo el éxito en este desafío que comienza para los linarenses mañana jueves desde las 20:00 horas enfrentando en la ciudad de la eterna primavera al cuadro anfitrión .

Uno de los jugadores que viaja con toda la energía después de haberse recuperado de una lesión es Patricio Llevenes, quien manifestó: “creo que esta oportunidad que tenemos nuevamente es producto del esfuerzo y perseverancia de haber entrenado para representar a nuestra ciudad y a la región en este evento deportivo. Cuando terminó el proceso de las eliminatorias sabíamos que vendría otra etapa en la cual había que entrenar con más fuerza para llegar al igual que mis 19 compañeros a este nacional donde estarán los mejores del país”. Finalmente, agradeció al kinesiólogo Jorge Hidalgo porque gracias a su trabajo se pude recuperar y viajar con la delegación.

Benjamín Sepúlveda, estoper por la derecha y un jugador que siempre fue regular en su rendimiento, opinó: “estoy un poco nervioso, pero ansioso de comenzar a jugar luego. Es mi primera vez en viajar en avión a una ciudad tan distante como Arica, habíamos estado en Curanilahue en sub 13, donde quedamos con gusto a poco, lo bonito del fútbol es que siempre da revancha y vamos con todo con mis compañeros”.

El rompe redes Gustavo Castro, quien defiende a la Academia San Ambrosio y es pieza importante en la selección de la AFAL, se ilusiona con la obtención del campeonato en la puerta norte de Chile: “es la primera vez que viajo en avión y para estar tan lejos de Linares, jugando un torneo nacional. Queremos traernos la copa, no vamos a pasear a la ciudad de Arica. Hay muchos que ya tenemos experiencia en jugar un torneo de esta envergadura, pero tenemos la confianza que trabajamos muy bien y nos conocemos de memoria con todos. Lo bueno es que nuestra familia viajó a Arica y nos esperarán allá lo que es muy motivante para todos, porque no estaremos solos”.

Para el técnico Albert Chacón, este periplo es la instancia que regala esta disciplina tan hermosa que es el futbol para que nuestros niños muestren todos sus conocimientos y el trabajo realizado en estos meses. “Debutamos con el dueño de casa a las 20:00 horas, será fundamental comenzar ganando y qué mejor que derribando a los locales. Ya tuvimos esa experiencia en la ciudad de Los Álamos donde nos enfrentamos a los organizadores y ganamos por 2 a 1, así que estamos tranquilos, pero a la vez deseosos de que comience luego el torneo”.

El dirigente Ricardo Concha, vicepresidente de la asociación, y quien ha vivido todo el proceso con este grupo de jugadores, expresó que están optimistas a las puertas del inicio del torneo: “aquí hubo mucho esfuerzo y trabajo donde hubo una unión entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que esperamos se vea plasmada en el pitazo inicial del campeonato. Vamos con muchas ganas y experiencia porque la mayoría de estos jóvenes ya tienen en su cuerpo un campeonato nacional, y de verdad que se nota porque futbolísticamente y físicamente van mejor preparados”.

Tomas López, capitán del equipo, que en lo personal va por su segundo nacional, dijo: “nosotros estamos muy conscientes que este deporte nos da una nueva oportunidad y vamos a dejar todo en la cancha para lograr este objetivo que es ser campeones en categoría sub 15. Fue una preparación muy intensa, de seis meses, y estamos preparados para enfrentar este desafío”.

En tanto que el Jefe de Gabinete, Tomas Espinoza expresó en representación del alcalde que “es un orgullo apoyar a la sub 15 en este campeonato nacional en Arica. Ellos comenzarán a escribir una nueva historia a partir de mañana representando a nuestra querida comuna. Nosotros como Corporación Municipal con el alcalde Mario Meza, quien los apoyó con una subvención y el traslado al aeropuerto, esperamos nos puedan traer buenas noticias. Siempre estamos gustosos de apoyar a quienes llevan el escudo de Linares en su pecho y les deseamos mucha suerte en esta aventura futbolística”.

Octavio Fuentes, timonel de la AFAL, agradeció al municipio por su respaldo en esta operación Arica 2018: “estamos muy contentos y agradecidos del alcalde porque siempre no ha apoyado. Tenemos toda la Fe en esta selección que se conocen muy bien porque vienen jugando juntos desde hace un tiempo y creemos que dejarán en lo más alto el nombre de Linares”.

Uno de los padres de los chicos que viajan a Arica, Homero Sepúlveda, dijo que para él era una emoción enorme: “esperamos que les vaya muy bien y estaremos dándole mucha fuerza desde nuestra ciudad, creo que estos chicos van por algo grande y les va a ir muy bien”.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo