Opinión 04-12-2019

Viajero(José Abel Flores)

Desde la montaña vengo

Más allá de Pejerrey,

Y mire lo que yo tengo

Para comer y beber.



Le dije a la Doralisa

Que me echara en las prensiones

El charqui y las longanizas

Y además los chicharrones.



Y además tacho y tetera

El mate con la bombilla,

La yerba y la azucarera

Y 40 sopaipillas.



Cuando salgo de paseo

Me apero del cocaví,

No ha de faltarme el causeo

Y el sánguche con ají.



Y pa’ no andar con vergüenza

Y seco de la carnúa,

Tengo la buena ocurrencia

De andar con alambre e’púa.



Y ahora será hasta luego

Porque voy pa’ San Lorenzo,

Por allí encenderemos fuego

Pa’ calentar el almuerzo.



Y desde allí pa’ Peñuelas

Donde me espera una suegra

Con una rica cazuela

Y un rico chanchito en piedra.