Nacional 14-10-2020

Viajes en transporte público subieron 7% en primera semana de desconfinamiento total en la RM



El último Informe Nacional de Movilidad, presentado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), mostró un aumento de un 7% en las transacciones del Sistema de Transporte Público Metropolitano entre el lunes 5 y el domingo 11 de octubre en comparación con la semana pasada, representando una caída de 52,9% con respecto a la semana del 9 de marzo, y de 65,1% en relación a 2019. Esto, luego de que Renca y Paine iniciaran su fase de transición del Plan Paso a Paso de desconfinamiento, las dos últimas comunas de la Región Metropolitana que restaban por salir de cuarentena.

Por su parte, los flujos vehiculares del Gran Santiago -que han mostrado un aumento sostenido durante el último tiempo- tuvieron un incremento de un 2,5% entre el 5 y el 9 de octubre. No obstante, esta alza representa una caída de un 23,92% durante la hora punta matinal, en comparación con la semana del 9 de marzo. "Aunque todas las comunas de la Región Metropolitana están desconfinadas, el aumento en las transacciones del transporte público y del promedio de flujos vehiculares ha sido gradual durante las últimas semanas. Esto ha permitido que la ciudad vuelva a la movilidad que veíamos antes de las cuarentenas de forma paulatina", comentó la ministra de Transportes, Gloria Hutt. "Durante la hora punta matinal no hemos observado el total de flujos vehiculares que registrábamos a comienzos de año, principalmente porque algunas empresas han mantenido el teletrabajo y aún no se reanudan las clases presenciales para colegios y para la educación superior", agregó la autoridad. En el caso de las regiones, el Informe Nacional de Movilidad del MTT muestra un aumento en los flujos vehiculares durante la semana pasada, en comparación a la anterior. En Antofagasta hubo un incremento de un 9%, en La Serena de un 5%, en el Gran Valparaíso de un 1,64%, en Rancagua y Machalí de 1,8%, y en el Gran Concepción un alza promedio de un 6%. En tanto, Curicó fue la única zona analizada en la que se registró una disminución de flujos vehiculares entre el 5 y el 9 de octubre, con una baja de un 3%. Todos los servicios de trenes (EFE) registrados por el Informe mostraron un aumento en sus transacciones entre el 5 y el 11 de octubre, con respecto a la semana anterior. En el caso del Metrotren Rancagua, hubo un alza de un 16,5%, mientras que el Metro de Valparaíso y el Biotrén tuvieron aumentos de un 2,2%. En el caso del transporte público urbano y rural de regiones, se ha ido registrando una recuperación en las comunas que han avanzado en el Plan Paso a Paso, destacando la oferta de transporte público mayor en Tarapacá, donde opera al 74%. En las capitales regionales que se mantienen en cuarentena –Arica, Gran Concepción, Puerto Montt, Aysén y Punta Arenas- los servicios se mantienen operativos, pero con una fuerte disminución de sus frecuencias ante la menor demanda de pasajeros.