Crónica 27-02-2021

Vichuquén, Constitución y Empedrado dejarán la cuarentena este lunes



A partir de las 5:00 AM del próximo lunes 1 de marzo, las tres comunas de la Región del Maule avanzarán a Fase 2 (Transición), es decir, durante los fines de semana y feriados estarán bajo cuarentena.



El intendente (s) del Maule, Jorge Guzmán Zepeda, informó las modificaciones en el Plan Paso a Paso que regirán en el territorio maulino a partir de la próxima semana. En detalle, las comunas Vichuquén, Constitución y Empedrado avanzarán desde el lunes 1 de marzo a las 5:00 AM a Fase 2 (Transición). Sin embargo, fines de semana y feriados, el desplazamiento deberá ser con permisos obtenidos en Comisaría Virtual.



La autoridad también hizo mención al balance de vacunación masiva en la región. A la fecha, se han inmunizado 198 mil maulinos y el grupo etario objetivo, de adultos mayores, alcanza una cifra superior al 75% de vacunación. “La próxima semana, el rango etario que se va a estar vacunando empieza a bajar de los 64 años hasta los 60 años. Además, se inicia el proceso de inoculación con las segundas dosis de vacunas, por lo que todos aquellos que recibieron la primera inyección, tienen que acercarse al centro de vacunación dentro del plazo que su carnet indique”.



Asimismo, seguirá el proceso de inoculación a profesores y trabajadores de la educación cuyas edades van de los 40 a los 23 años. En ese sentido, aprovechó de referirse sobre el retorno a clases y sostuvo que “es un proceso que será gradual y flexible, además voluntario, pero sobre todo seguro. Esto significa que quienes van a tomar la decisión respecto de si sus estudiantes van presencial o virtual son los apoderados”.



BALANCE DE CASOS



En tanto, la seremi de Salud, Marlenne Durán, confirmó 42 mil 228 casos de Covid-19 acumulados en la región. Según el último informe, se registraron 291 nuevos contagios. De ellos, 94 fueron casos asintomáticos y 123 a través de búsqueda activa.



El desglose por comuna de los nuevos positivos es de la siguiente forma: Curicó (51), Talca (50), Linares (50), San Javier (14), Parral (12), Maule (11), Retiro (11), Molina (10), Constitución (10), San Clemente (9), Cauquenes (9), Villa Alegre (7), Yerbas Buenas (6), Romeral (6), Río Claro (5), Teno (4), Pencahue (4), Colbún (3), Curepto (3), Licantén (3), Rauco (3), Longaví (2), Pelluhue (2), Pelarco (2), San Rafael (1), Antofagasta (1), Sagrada Familia (1) y Hualañé (1).



TALCA



A su vez, la autoridad sanitaria se refirió a la situación de Talca, tras salir el día lunes de cuarentena. Durán, informó que entre el día lunes y miércoles se realizaron 402 fiscalizaciones y se cursaron tres sumarios a locales por sobrepasar el aforo permitido. En concreto, se trató de dos sumarios por no uso de mascarilla y un sumario por atención de público al interior de un restaurant.



"El llamado que se hace a la comunidad y dueños de locales es que se respeten todas las indicaciones sanitarias, es decir, aforo permitido, distanciamiento físico, uso correcto de mascarilla y lavado frecuente de manos. Si no respetamos estas medidas rápidamente volveremos a aumentar el número de personas contagiadas en la comuna de Talca" dijo la seremi.