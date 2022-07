Editorial 01-07-2022

Víctimas de femicidio

Con un amplio respaldo fue aprobado en general en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias.



La propuesta tiene como objetivo fortalecer la atención, protección y reparación integral para las familias de víctimas y sobrevivientes de femicidios. Todo esto, ya sea en grado de consumación, frustración o tentativa, de conformidad con las normativas y obligaciones internacionales de derechos humanos.



En la sesión se enfatizó en la urgencia que se le debe dar al trámite de esta norma, debido a que es un proyecto que contribuye a que las instituciones asuman a tiempo y no se cometan injusticias.



Las parlamentarias integrantes de la instancia también reconocieron el trabajo de las organizaciones sociales que levantaron la idea matriz de la propuesta, especialmente a quienes han resistido a la violencia machista ya sea por experiencia propia o de sus cercanos.



Del mismo modo, se abordó la regularización de la patria potestad de los hijos e hijas de víctimas de femicidio, ya que no se puede entender cómo puede seguir un criminal o agresor teniendo la patria potestad de sus hijos.



La comisión comenzará ahora el análisis en particular de la propuesta. En esta etapa se presentarán indicaciones al texto para perfeccionar su contenido.