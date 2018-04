Opinión 20-04-2018

Vida Campesina

Hay un acento, una manera de hablar y un tono

de voz a los que uno debe acostumbrarse si decide

vivir en el campo. Yo vivo en Vega de Ancoa, camino al embalse Ancoa. De tal manera se familiariza

uno con esta modalidad del lenguaje campesino que,

al alejarse por largo tiempo de los potreros, uno

siente que el idioma castellano ya no tiene su misma

dosis de sal y pimienta.

Iba yo apurado de regreso a casa, porque ese

día vendría el camión que limpia las fosas sépticas.

Venía pensando en Emiliano Villar, un primo que

vive en Hamburgo, Alemania. Emiliano fue una vez

a verme al Canadá. En aquel entonces yo vivía en la

ciudad de Edmonton, provincia de Alberta ... Mi

primo nació en La Aguada, una localidad campesina de Linares. Si yo cierro los ojos aún lo veo guiando los bueyes de su carreta llena de sandías rumbo

al mercado de Miraflores ... Divisé a Emiliano al

otro extremo del gran salón de llegada al aeropuerto municipal. Y por un segundo imaginé que estábamos de nuevo en los campos de nuestra región. Junté

aire y a todo pulmón le grité:

¿¡Cóo le ‘a on Villar!? Del otro extremo del salón llegó de inmediato a toda fuerza el grito de mi

primo Emiliano: ¿¡Cóo le ‘a on Goulart!? ... Re-

cuerdo que nos abrazamos ... Cuando llegué a casa

el camión limpia-fosas ya había terminado su sucia

faena. Con mucho peso ahora trató de salir al callejón, pero sus ruedas traseras patinaron y se enterraron en el prado de césped húmedo. Tuve que ir

a pedirle a un vecino que viniera a socorrerme. En

el camino a donde don Milton, el hombre del ‘treu-

tore’, me encontré con Jose’hito, otro de mis veci-

nos.

Noté el bulto de uno de sus bolsillos traseros.

¿Usted también con celular, Jose’hito? Le pregunté

... ¡Quée, si esta gueá ni suena! ... Me hallé este

‘cedular’ a orillas del río el año pasao, pero le ten-

go que comprar el enchufe p’a que juncione ... Don

Milton estaba en su casa y de inmediato fue a hacer andar el treutore. Don Milton no me llama don

Omar: me dice ‘un

Umare’

...

Los que pertenecemos al paisaje urbano nos reímos a veces de esta manera huasa de hablar. Pero nosotros también tenemos cientos

de dichos y expresiones que no reconoce la Real

Academia de la Lengua

...

Mi mujer, que es canadiense, ya tuvo un encuentro

con esa parte campesina de nuestra chilenidad. Habíamos llegado recién de Canadá y ella trataba de

darse a entender con señas y con su rudimentario

castellano. Le decía al Tonito Retamal a dónde quería

que, con su caballo y arado, le abriera tres o cuatro

surcos para plantar unos cebollinos. Tonito quería

abrirlos de oriente a poniente y mi mujer le explica-

ba que los quería de sur a norte. Ella trataba de

decirle que el agua del canal vendría desde el sur,

pero Tonito seguía haciéndole un NO con la cabe-

za. Mire, ‘eñorita, le dijo al cabo de un buen rato.

Voy a ‘aurirselo’ igual de cordillera al mar, porque

el caallo no quiere andar de sur a norte.

El tractor tiró al fin al camión fuera de su trampa de

barro y pasto. Cancelé al conductor sus servicios

y cuando se iba le previne: y no ande diciendo por

ahí que vino a ‘sacarme la mierda’ a mi propia casa

... la gente va a andar ‘aguaitándome’ la cara en

busca de ‘moretones’. Creo que el tipo me comprendió.



Omar Goulart