Editorial 26-02-2019

Vida Saludable

Comida chatarra, poco deporte, horas frente a la televisión, etc., son algunas de las escenas que los chilenos viven a diario y es por eso que el país no ocupa un lugar privilegiado en calidad de vida la región. La mitad de los adolescentes chilenos consume azúcar en exceso y el 41% consume alcohol en forma exageradas. La recolección permitió unir, simultáneamente, datos de distintos componentes del estilo de vida de un joven (alimentación, actividad física, consumo de tabaco y alcohol, etc). La doctora Lorena Rodríguez, jefa de Alimentos y Nutrición del Ministerio de Salud, dijo a La Tercera que “más de la mitad de la población tiene sobrepeso u obesidad cuando tienen más de 15 años y más del 80% de nuestra población es sedentaria”. Es por esto que Chile se ubica en el tercer lugar de la región, en cuanto a los países con peor estilo de vida. Esto, luego de Estados Unidos y México. “La gente en Chile se está alimentando mal y se mueve poco”, subrayó. En cuanto a las causas de este escenario, Rodríguez indicó que los chilenos no cumplen con las recomendaciones, es decir, “consumimos más de lo permitido de alimentos no saludables, es decir, con exceso de azúcares, calorías, sal y grasas saturadas”, dijo. De acuerdo a la doctora Rodríguez, una forma de difundir y educar a la gente y sumarla, es cambiarle su estilo de vida a través de los medios de comunicación. “Dietas mediterráneas, complementadas con aceite de oliva extra virgen o frutos secos, tiene una menor probabilidad de contraer enfermedades cardiovasculares que las reducidas en grasas”, indicó un estudio de la Universidad de Navarra. En relación a los países de Norteamérica, Canadá obtuvo el lugar número 16 en el ranking, dejando atrás a países como Estados Unidos (35) y México (53)