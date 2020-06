Opinión 09-06-2020

Vida y logros de Hugo Horacio (Parte final)



Expresaba al final de la tercera parte de mi relato que el destino me abre páginas de sueños.

En Sermena laboré hasta febrero de 1981, pues disfrutaba de mis vacaciones cuando me dieron el dato que existía vacante para administrativo en la Mutual de Seguridad, lo que me entusiasmó y postulé en el acto a Talca, donde se practicó un examen. Partí como estaba vestido de bluyín y zapatillas. Llegando al lugar me incomodé y se debilitaron mis esperanzas, puesto que los otros postulantes vestían de elegante terno y corbata, portando un saxoline (en aquellos años era una moda carísima). Patudamente me di ánimos recordando parte de aquella canción que entona “… la pinta es lo de menos…” Rendí el examen respondiendo todo. En quince días más tendría resultados.

Regresé a Linares un tanto desanimado. Para distraerme me vine recordando cuando le confidencié a Carlos que tenía un amor que desvelaba mis noches de descanso. Aquella linda mujer que obtenía lectura en sus hermosos ojos risueños, escribiendo su amor y el mío en su mirada. Sus labios, el manantial que saciaba la sed de mis besos, los cuales sensualmente dibujaban un - ¡Te quiero! En cada encuentro. La felicidad y alegría eran ilimitados cuando generosamente compartía su valiosa y dulce ternura, aquella que algunas mujeres la extravían opacando un romance casi perfecto.

Aproximadamente a la semana me llaman comunicando que debía presentarme en la Gerencia de Curicó. En esta oportunidad vestí de terno y corbata con unas gotitas de perfume, por si era dama la encargada de recepción. Fue el Gerente quien me recibió mirando seriamente a los ojos, con firmeza para expresar: - ¡Don Hugo Horacio Valenzuela Tillería! Ud. Está contratado desde el primero de febrero en la Mutual.

Se levantó de su asiento y estrechando la mano agrego: - ¡Preséntese ante el Jefe Administrativo Regional para que firme el contrato!

Reaccioné sorprendido y emocionado… - ¡Perdón señor, estoy trabajando en Sermena y actualmente de vacaciones! ¿Cuánto sería mi sueldo?

Tres veces superior al que tenía. Sin más pasé a Talca donde se me indicó renunciara con fecha 28 de ese mes. Por lo que tuve doble pago, en actual Fonasa y Mutual.

Desde aquella fecha funcioné como Administrativo en Linares, hasta que un día llega el Gerente y me ordena: - ¡Hugo, lo quiero en la Gerencia de Curicó!

Viajé casi un año a cumplir con mis labores profesionales. Ignoraba el silente beneficio que me estaba reservando el Gerente. Superé la sapiencia adquirida, pues aprendí a dominar la administración, sin percatarme que estaba siendo observado para un cargo de mayor responsabilidad. Así fue como sorpresivamente el gerente me cita a su presencia y… - ¡Don Hugo Horacio, usted regresa a Linares como Jefe Administrativo de la institución!

Coincidió la iniciación construcción Embalse Colbún, rescatando afiliados a la Mutual, junto a otras empresas, lo cual significó el crecimiento y solidez de esta. Funcionábamos en una estrecha casa. Había que iniciar campaña para lograr significativa ampliación adquiriendo un bien raíz de grandes proporciones. Pero este sueño había que proyectarlo a nivel regional. Sería esta oportunidad un gran triunfo y beneficio para Linares se construyera un edificio acá y no en Talca, como suele suceder, teniendo presente que es capital regional. La prensa linarense empezó a publicar este proyecto, tengo fotografía de portada Diario “El Heraldo” de fecha 22 de junio de 1989. “En nuestra ciudad se construirá una moderna clínica… “Lo anuncia en conferencia de prensa el Gerente Regional Guillermo Romero Román. En la foto de portada figura Víctor Picarte, experto prevención riesgo, Patricio Borlando, traumatólogo; Oscar Rodríguez Morral, director de la Clínica; Guillermo Romero Román, gerente Región del Maule; Olivia Candia Rodríguez, paramédico, Hugo Horacio Valenzuela, Kinesiólogo.

La inversión superaba el millón de dólares. Por lo tanto, dediqué con entusiasmo, tiempo y rechazando momentos de placer para lograr el éxito casi imposible…

Sé que he abusado con la querida “Olivetti” de Carlos, por lo que decido entregársela, dejando muchos antecedentes por entregar….

Hugo Horacio junto a otros funcionarios recorrieron toda la parte urbana de nuestra querida ciudad con el objetivo de adquirir la superficie correspondiente y lo logramos. Los linarenses podemos contemplar un destacado y hermoso edificio, con estacionamiento y un sauce llorón que lamenta el olvido de su existencia. Pero hay alguien que quiso conservarlo para no olvidar que en un fundo de la Comuna de Yerbas Buenas hacía columpios con sus ramas en uno de tantos que le permitía esconder sus penas de niño solo.

Me cuenta Hugo Horacio que su misión en el proyecto fue desesperante y no exagera que estuvo al borde de la derrota y tanto que, llegó a pensar en la maldición del Cura Somoza. Pero no fue así, puesto que donde actualmente se encuentra la Mutual, ubicada en calle Freire 663. Había una enorme casa de amplia superficie. Salvando varias dificultades se adquirió, como también las aledañas y la del fondo. Indudablemente que contó con la asistencia y el contagiado entusiasmo del Gerente. Fue así que los primeros días de enero de 1990 se iniciaron los trabajos de demolición y construcción. Agrega que su preocupación y ambición por hacer realidad su sueldo, tomaba hasta la carretilla para apurar la obra.

Se inauguró el cuatro de octubre de 1990. Asistieron las autoridades locales y regionales.

Un interesante y valioso logro de aquel niño de pelo largo y pies desnudos, logrando entre otros su título de Contador y jefe de una gran institución.

Pero aquellas osadas y ansiadas aventuras, con noches de desvelos y altas responsabilidades, le pasaron la cuenta…

A los años después estando como Jefe Administrativo en su soñada construcción, sufrió un accidente cerebro vascular.

Transcribo un interesante relato (pequeña parte de él) de una enfermera: “…empiezan a sonar las alarmas del monitor. Te miramos y estabas azul, caíste en paro cardio respiratorio… Como se dice vulgarmente nos tiramos arriba tuyo y empezamos a hacer masajes cardiacos, pero no volverías, pasamos medicamentos y desesperados masajes y nada…”

Pero, Hugo Horacio tuvo otro logro. Venció la muerte.





Carlos Yáñez Olave

Escritor