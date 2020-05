Opinión 27-05-2020

Vida y logros de Hugo Horacio (Segunda parte)



En el silencio y respeto tenía mi amor y cariño para mamá, pero había una laguna de plantas acuáticas llamada “amargura” donde ella navegaba solitaria en aguas calladas.

Faltaba amor... no el mío.

Yo era tan niño vestido de inocencia que no captaba ni entendía aquel llanto mudo que solo los enamorados lo lloran.

El tiempo no se detuvo, el calendario acusaba otro amanecer marcando un nuevo día, aquel que el sol acusaba al aclarar. Dejando en mis sueños los cuentos que mi madre relataba sentada alrededor del brasero donde yo la escuchaba hasta quedarme dormido. Sentía en mi frente su beso, la frazada que ordenaba para cubrirme y luego me dormía escuchando su "padre nuestro"...

En el fundo la explotación prioritaria era vinícola y por lo tanto, en los meses de marzo y abril se procedía con sus frutos maduros a la vendimia, donde el jugo de la uva se transformaba en chicha y vino tinto blanco y rosado.

Me gustaba esa etapa, pues a los trabajadores que aumentaban se les repartía la "galleta" (pan grande y redondo que amasaba mamá). Se les entregaba una en la mañana y otra en la tarde. Oportunidad para comer parte de ellas, ya que como estaba desocupado visitaba a los obreros a la hora de la “choca" (colación que consistía en ensaladas de tomates con harto ají). Llegaban camiones a buscar la producción. Vino nuevo que caía a una especie de batea, posteriormente a un tonel por intermedio de mangueras... los trabajadores me decían:

- ¡Ya "Orita", tómese un pencazo! No me llamaban Horacio por cariño y ternura de inocentes campesinos. Ubicaban el tacho en el chorro de vino y me lo servía. Obvio que me curaba un poco y esto se realizaba en la mañana y en la tarde. Afortunadamente no terminé alcohólico, pues provenía de uva recién estrujada.

Cumplido los siete años tuve que abandonar la idea de niño Tarzán, porque ingresé a la escuela. Tuve que venirme a Linares donde unos tíos domiciliados en la población de empleados particulares. Ingresé al instituto Linares. Mi pobre viejita tuvo que irse a Santiago, separándose por obligación económica ... fácil imaginar nuestro dolor y ese abrazo con mis lágrimas sin disimulo y las de ella acostumbrada a llorarlas por dentro.

Fueron muchas noches de húmedas almohadas, sin aquel acostumbrado beso de mi madre.

Una noche soñé que ella me había abandonado y la busqué siendo muy niño en amores infantiles... todas aquellas amiguitas me fueron aportando poquito de amor, ternura y protección.... pero jamás como la de mi madre.

Llegó el periodo de vacaciones y me pareció viajar al cielo cuando se comunicó que iría a Santiago para encontrarme con mamá.

Viajaba en buses Lit, empresa con paradero en calle Manuel Rodríguez casi al llegar a Sotomayor. Actualmente se ubica panadería y pastelería Francesa. Mamá desempeñaba sus labores de empleada doméstica en casa del Senador Correa.

Notorio cambio del campo a la capital. Vivía en plena providencia. La dueña de casa (una gran dama) me entregó mucho afecto, sabía de mis penas y abandono. Ella me enseñó el estadio nacional, pues sabía de mi pasión por el fútbol.

Me hice muy amigo con el chofer y salíamos hecho las balas en un lujoso Impala de aquellos años. Aquel que en su parte posterior tenía unos alerones que lo asemejaba a pájaro gigante en hermoso y raudo vuelo. Mi madre y yo estábamos condenados a vivir una existencia de hambre y penas.

Sucedieron problemas, tuvimos que abandonar el lugar... prefiero olvidar aquella etapa de hambre y frío. Llanto e impotencia.

Cambió otra vez la comodidad y privilegios.... pero mi sacrificada madre encontró otro lugar de trabajo en Ñuñoa. El patrón un profesor fanático de la "U". En ese entonces año 1962 se competía el mundial donde tuve la oportunidad de ingresar a los camarines, ya que el patrón de mamá me llevaba al estadio continuamente.

Recuerdo se celebraba un amistoso de la selección, ocasión aquella que me permitió el privilegio de conocer a Misael Escuti, Fullu,Toro, Honorino Landa,Navarro, etc. Obviamente que para un cabro chico a mi edad era un sueño casi imposible estrechar la mano y dialogar con aquellos ídolos.

Pasado un buen tiempo estuve viviendo en Rodrigo de Araya con Avenida Macul, allí arrendamos una pieza con mi madre. La dueña de casa salía diariamente a controlar enfermos e inyectarlos. Tenía tres hijos, dos mujeres y un varón que trabajaba en construcción muy aficionado al fútbol el cual capto también mi interés por este deporte. Advirtió que había habilidad para controlar el balón y tenía un físico firme y musculoso, por cuanto decidió inscribirme en el club al cual pertenecía. Entrenábamos en una de las canchas del estadio nacional. Los fines de semana competimos con otros equipos de barrios lejanos, por ello se nos arrendaba una micro para el traslado. En el entretiempo nos servían un sándwich y bebida.

En esa zona donde vivíamos habían tres pasajes y en la esquina se ubicaba un colegio muy similar a Salesianos de Linares, incluso los sábados se oficiaban bautizos y con los cabros del barrio asistíamos con el interés de recibir monedas al gritar:

-Padrino cacho! Reaccionaban tirando monedas al voleo.... sin importar dañarnos nos abalanzábamos tras ellas.

No ocultare que a veces las conseguimos a golpes. Llegaba a casa con un ojo medio morado, pero con plata en el bolsillo.

En uno de los extremos había un kiosco para ventas de diarios y revistas. Conquisté la amistad del hijo de los dueños y al mediodía les ayudaba a vender diarios, obteniendo como pago lectura gratuita de revistas de Wal Disney, nuevecitas. Además, al lado de donde vivíamos había una peluquería, lo que permitió perder el miedo a que me cortaran el cabello. Para estos efectos pagaba haciendo aseo y el corte era a mi agrado. Vecina a ésta funcionaba una rotisería cuya dueña me estimaba y depositaba su confianza, me mandaba a comprar alimentos para el gatito de casa. El placer de las golosinas y otras tentaciones me salían gratis.

Con la plata obtenida en los bautizos compraba bebidas para compartir con mamá, iba a ver películas en la matinée, hasta tres que se exhibían en mismo colegio de bautismo.

No olvido momentos felices también como, por ejemplo, cuando se realizaban hexagonales en el Estadio Nacional. Con los cabros del barrio asistíamos a todos los eventos. El famoso ídolo mundial "Pelé" se alojaba en el Conquistador al lado de Almacenes París. En ese entonces me iba desde Ñuñoa al centro en micros que se abrían por atrás, oportunidad para colarme. Indudablemente exagerado fanatismo, pero lograba hasta autógrafo. Triunfo inolvidable y yo era feliz. Pero aquello era tan pasajero como un bello sueño y tan breve cómo el primer beso a la mujer amada.

Tuvimos que regresar a Linares con mi existencia marcando los diez años.







Carlos Yáñez Olave

Escritor