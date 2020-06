Opinión 04-06-2020

Vida y logros de Hugo Horacio (Tercera parte)



Fui matriculado en la Escuela San Miguel junto a sorprendentes nuevas aventuras. El conocido establecimiento por los linarenses cuenta con un enorme patio y tanto que allí presentaba sus funciones el famoso circo Las Águilas Humanas aportando con una función gratis para todo el colegio. En él terminé mis estudios de Enseñanza Básica. Conquisté nuevas amistades y nacieron amores juveniles.

El destino en mis hojas de la incógnita tenía anotado la ausencia de mi madre, quien me dejó viviendo al lado de la Escuela, en casa de una señora que por cariño y admiración le llamaban "la viejita," la cual me quería como si fuese su hijo. No recuerdo si en alguna oportunidad me vio entrando a mi pieza una lola o lo reservó en el silencio del recato.

Pronto ingresé al Instituto Politécnico donde terminé mis estudios egresando en el año 1973, con la profesión de Contador. Posteriormente estuve en varios lugares de trabajo hasta que, en el año 1974, como antes lo había revelado llegué a la JUNAEB, institución donde conocí a Carlos Yañez Olave, con quien nos hicimos amigos. Nuestra labor era revisar y confío confeccionar planillas de pago de administrativos y auxiliares de alimentación. Enormes sábanas, naturalmente que delicadas cifras. Concentrados en esta delicada misión, de pronto figuraban cifras cerradas a lo cual dictaba a Carlos:

- ¡Cincuenta mil, pelados! Y él respondía jocosamente...

- ¡Dime Carlos nomás h.…!

Había que complementar trabajo con humor y confianza.

En la Junta Provincial trabajaba en aquellos años una prima casada con un dentista que laboraba en Sermena, actual FONASA y él me comunicó que existía la posibilidad de ingresar a esta institución.

Confiado en la experiencia adquirida en la Junta Provincial de JUNAEB, me fui, siendo contratado sin dificultad. Oportunidad en que se inicia mi carrera profesional.

El destino me abre páginas de sueños.





(Carlos Yáñez Olave

Escritor)