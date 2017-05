Opinión 19-05-2017

Viejo mi querido viejo……

Así es, viejo mi querido viejo cantaba el artista italoargentino Piero, por allá por la década del 60. Canción que nos hace recordar directamente a nuestro padre o abuelo, o se asocia generalmente a la figura masculina. Sin embargo, esta vez la quiero direccionar para que pensemos en nuestros “queridos viej@s”, esas vividas personas que han sido testigo de muchos cambios en nuestra sociedad, han visto como los atardeceres han transformado lo que ellos un día construyeron, me refiero a los adultos mayores.



El año 2014 según datos del servicio nacional del adulto mayor (SENAMA), existían en Chile 2,6 millones de personas mayores de 60 años, más del 15% de la población, con una esperanza de vida que llega a los 79 años promedio. Para el año 2025 se espera que la población sobre 60 años llegue al 20%, superando en porcentaje a la población menor de 15 años. Cifras del instituto nacional de estadística (INE), refieren que el año 2015 de cada 100 menores de 15 años, había 73 personas de 60 años o más. Y que ese índice aumentará a 87,8 en el año 2020. Las cifras anteriores dan cuenta de cómo la población de adultos mayores va en un aumento significativo, el país va creciendo en población de tercera y hasta cuarta edad, por lo cual como sociedad en desarrollo, debe ir acorde a estos cambios vitales de sus habitantes.



¿Cómo protegemos y cuidamos a nuestros adultos mayores en situaciones de emergencias y desastres?



El pasado 30 de abril un incendio en un hogar de ancianos de la comuna de Providencia en Santiago, dejó dos personas fallecidas, de 66 y 84 años, y al menos tres afectadas por inhalación de monóxido de carbono. Situaciones como estas son las que debemos evitar en su máxima expresión, la prevención es nuestro mejor aliado para despejar la amenaza y en consecuencia el aumento del riesgo en diversas situaciones. Los hogares de ancianos por las características propias de la población que atiende, deben disponer de planes de evacuación acorde a sus circunstancias, pensando en que es muy probable que las personas en una situación de emergencia no puedan evacuar de forma rápida por sus propios medios. Al igual que las habilitaciones de espacios públicos para personas con algún tipo de la mal llamada “discapacidad”, cómo así lo declara el decreto 50 del ministerio de vivienda y urbanismo promulgado el año 2015.



Los espacios de uso público están obligados a generar las condiciones propicias para que las personas con capacidades diferentes puedan movilizarse con igualdad de condición que los demás. Lo anterior pensado en tiempos de calma, como así debería ser para situaciones de emergencias y desastres (evacuaciones, accesos a zonas seguras, accesos a ayuda por organismos de rescate, etc.) Pero que pasa con lo privado, ¿están las condiciones adecuadas para que nuestros adultos mayores tengan seguridad, cuidado físico, psicológico, etc. en una situación de premura?



Hace un par de días una simpática joven del norte de nuestro país, me comentaba sobre una alerta de tsunami que se decretó hace un par de años en la ciudad donde reside. Las solicitudes de evacuación de los adultos mayores se dispararon dada la alarma pública. Pero realmente sacarlos de donde estaban (hospital, hogar de ancianos, domicilios) ¿era lo mas seguro? Las construcciones de toda índole deben considerar medidas de seguridad pensadas en este grupo de vulnerabilidad social (adulto mayor), me parece perfecto que sean llamativas, con un estilo que tenga ese “no sé qué”, coloridas, la última moda….. Pero todo eso pasa a segundo plano cuando la integridad de los ancianos es lo primero en un evento de riesgo.



Dicen que el tiempo pasa y nos ponemos viejos, entonces hagamos que pase, pensando en las vidas de nuestros “queridos viejos” cuando algo ocurra, habilitando espacios y construcciones con facilidades para la tercera edad, capacitando al personal de los recintos que los albergan en cuanto a manejo de adultos mayores en situaciones de emergencia, considerar la ubicación de hogares, hospitales etc. en zonas seguras de amenazas de origen natural (tsunami, aluviones, incendios forestales, etc.) En fin, debemos planificar nuestras acciones hoy, en cuanto a prevención y mitigación, para que nuestros ancianos vivan sus días de júbilo seguros. Recordemos que todos vamos en el mismo tren, y unos más temprano que otros, llegaremos a la estación llamada tercera y cuarta edad.



(Miguel Parada Castro,

Psicólogo de Emergencias

Diplomado en Planificación y Gestión del Riesgo de Desastres, Acague)