Social 02-11-2017

Viejos de mierda

Hace un par de días se presentó en el teatro comunal de Linares la obra teatral “Viejos de Mierda”, interpretada por los actores Jaime Vadell y Tomás Vidiella, más el humorista Coco Legrand. La trama de la obra se desarrolla en una municipalidad cualquiera, en la cual tres veteranos se conocen esperando número interminable y que jamás avanza – algo kafkiano por lo burocrático- para poder sacar la licencia de conducir. Llevan años esperando ser atendidos.

La espera hace que vayan develando todas las vicisitudes que trae consigo la vejez. Revisan sus vidas, recuerdan a sus hijos, una relación que se podría calificar como tortuosa, pues estos no pueden romper el vínculo de dependencia, el cual se estira con sus divorcios, nietos y bisnietos… despotrican y para pasar el tiempo, reclaman: que la atención es mala, que les duele todo, que sus hijos se aprovechan de ellos ,porque los ven débiles, que se acabó el restaurante El Parrón y que es una lástima que ya no existan las guías telefónicas, porque ahora no encuentran los números para llamar a sus amigos, alegan por la falta de respeto, por la pérdida de identidad nacional y por la destrucción de la ciudad. Odian la modernidad, no logran convivir con ella, con los autos, los malls y los edificios espejo.

Una comedia ácida que se ríe de la vejez y sus achaques, pero que también hace una crítica descarnada a la inhospitalidad de la sociedad actual, sobre todo con los adultos mayores y sobrevalora como rindiendo un culto a la juventud y a la tecnología.

Si bien –en mi caso muy personal- el principal atractivo y el gancho para comprar la entrada era Coco Legrand, un humorista consagrado y por lo tanto un espectáculo de calidad asegurado (humorístico), tal vez no esperaba una obra teatral con un trasfondo social muy crítico y una visión muy empobrecida de la etapa de la vejez, con chispazos de humor, pero despiadada, una radiografía algo descarnada de la situación de los ancianos en una sociedad impersonal y utilitaria donde todo es desechable incluso las personas… ( es lo que sabemos, pero no sé si eso da para reír)

Sin embargo y para mi sorpresa-y tal vez porque es una obra de teatro- me han sorprendido gratamente Jaime Vadell y Tomás Vidiella- porque en ellos se nota el oficio del actor, que transmite más allá de la palabra y la caricatura, más allá del chiste, robándose en muchas ocasiones el aplauso espontáneo del público, Vidiella, el sobreviviente de una larga lista de películas y obras teatrales al que recuerdo como continuador del teatro de José Vilar, allá por los ochentas. De Jaime Vadell poco que agregar, un señor de la actuación, que en esta ocasión hace las veces de pivote para el lucimiento de Vidiella y Legrand.

La obra está bien equilibrada y tiene momentos hilarantes, pero también reflexivos y que nos vuelve la vista sobre la profunda crisis en que estamos sumidos y sobre la sociedad que estamos construyendo y de la brújula que nos va guiando, tal vez no sea nada nuevo ni diferente a lo que ya sabemos y que hemos discutido, debatido y reflexionado tantas veces, sin embargo es un espacio y un momento en el que tres maestros y referentes nos hablan desde la triste etapa de la vejez mirada en retrospectiva unida a la inutilidad de nuestros actos, donde la salida a esta condición sería la de realizar un acto “imperecedero” y que sea recordado… como un grito último y desesperado de rebeldía… el cual resulta –para lo personajes- irremediablemente ridículo, porque al final de cuentas ser viejo es un país como el nuestro es una m