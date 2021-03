Opinión 02-03-2021

VIL CORTEJO





Un poeta adolescente que juega a ser poeta,

Le dijo una vez –como jugándole una treta–

A una joven coqueta, inquieta y de belleza en maqueta,

Un poema marraqueta;

Un poema cotidiano, coloquial, crujiente y tibio,

Asible de manera escueta.

“Del cielo bajó un pintor”

Comenzó diciendo el atleta,

“A pintarte tu hermosura”,

Continuó, sacándose la chaqueta.

La rima siguiente fue:

“Como no tenía pincel…”

A esta altura, la niña lo mira a él

Y sin ponerse inquieta

Y con su más dura dulzura,

Interrumpe al gozador diciendo

“Tú no tienes cura,

Impostor de letra chueca”.

Sabiéndose pillado,

El mozuelo en el suelo arrodillado

Suplica por un beso de perdón.

Untando sus dedos torpes en el barro

Asume con desagrado que el romance no es su destino.

“Tú nunca has tenido tino,

Mozalbete aventurero.

De mí, te crees torero, pero

Si un sueño de acuarela quieres vivir conmigo,

Mi añorada presencia será tu castigo”.

La niña, con su mirada fija en el hijo de una mujer no amada,

Espera la respuesta del bribón.

Pero como diluyéndose en secretos romances

Y noches mirando el cielo de una habitación de madera,

El ahora pequeño romántico todo lodoso,

Pide renacer en hoguera.

Y así, cada uno pintando a su manera

Un romance viril, horneado, aunque sólo por uno conjurado,

Pasan sus días:

Uno pensando en las sorpresas del juvenil amor ganado,

La otra, ¡quién lo diría!

Teniendo 100 años más para a su gusto y agrado.



(Maximiliano Reyes)