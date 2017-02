Crónica 22-02-2017

Viña Cremaschi Furlotti apuesta por una Vendimia sustentable

En la actualidad, la industria chilena del vino tiene dentro de sus compromisos proteger el medioambiente y la responsabilidad social, creando para ello, programas de sustentabilidad acorde con las exigencias y las tendencias de los mercados internacionales.



Ad portas a una nueva vendimia, son pocos quienes saben qué ocurre con los residuos que no se aprovechan para la producción del vino y que se estima alcanza cerca de un 25% de la uva recogida. Estos denominados subproductos, en especial las lías y los orujos, son comúnmente utilizados en las alcoholeras para extraer una variedad de productos de alta graduación alcohólica. Sin embargo, otra alternativa, que va de la mano de lo sustentable, tiene relación con utilizar estos residuos del vino como compost.



Una prueba de esto es lo que realiza Viña Cremaschi Furlotti. “El orujo que queda de nuestra producción se lo entregamos a una destilería de la zona. Posteriormente nos devuelven el orujo tratado para que nosotros lo dispongamos en terreno como mejorador de suelo”, explica Pablo Cremaschi Furlotti, Gerente General y Director de la compañía.



Pero no solo el orujo destaca entre las acciones sustentables que realiza la Viña, también otras como el riego de viñedos con RILES tratados. “Parte importante de nuestros viñedos usan agua proveniente de tratamiento de RILES. Aquí se limpia y purifica quitando los residuos industriales líquidos” comenta Pablo Cremaschi. “Este proceso es complementado con productos (pesticidas) amigables con el medio ambiente y con sellos verdes. Además, no se aplican herbicidas emergentes, ni tampoco se aplican herbicidas cerca de los cursos de agua”, agrega.



Cabe señalar que Viña Cremaschi Furlotti cuenta además con un área de conservación de 16 hectáreas de bosque nativo donde se puede encontrar especies como canelos, pataguas, arrayanes, copihues, boldo, luma etc. “Nuestra política sustentable es mucho más inclusiva, ya que va más allá de la parte medio ambiental. Queremos hacer la diferencia hacia las personas y para la comunidad que está en torno a ella” finaliza Pablo Cremaschi.

Esta responsabilidad sustentable, como señalan desde la Viña Cremaschi Furlotti, debe darse en todo ámbito y de manera transversal en cada unidad de negocio. “Nosotros hemos intentado instaurar una cultura sustentable en nuestra viña. Por ejemplo, con SENDA, estamos certificados como Espacio Laboral Preventivo en el consumo de drogas y alcohol. Resulta atractivo que una empresa que se dedica a la elaboración de alcohol se preocupe del consumo responsable”, comenta Pamela Osorio Acuña, encargada de Gestión Sustentable y Medio Ambiente de la Viña.