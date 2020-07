Nacional 10-07-2020

Viña del Mar permite apertura de botillerías, pero Seremi de Salud advierte con multas



El concejo municipal de Viña del Mar aprobó una ordenanza para abrir las botillerías, las que desde el inicio de la cuarentena han estado imposibilitadas de poder funcionar.

La nueva normativa establece que el horario habilitado para su funcionamiento sea entre las 09:00 y 19:00 horas.

Sin embargo, el seremi de Salud (s) de Valparaíso, Jaime Jammet, ya entregó la interpretación que hace el Minsal al respecto, en el sentido de que prima el decreto de Estado de Catástrofe que establece como máxima el funcionamiento de rubros considerados esenciales para zonas en cuarentena.

Jammet dijo que "entendemos que se han producido estas ordenanzas y lamentablemente en el medio van a quedar las personas que tienen sus locales y que pueden ser perfectamente fiscalizados por Carabineros, la Seremi de Salud respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria y si están abiertos los van a fiscalizar, les van a pasar la multa correspondiente".

"No está regulada ni prohibida la venta de alcoholes, en eso no está facultado el decreto. Cuando un establecimiento tiene una patente de alcoholes y una patente de alimentos pueden funcionar sin inconvenientes, pero cuando tiene solamente patente de alcoholes es en donde se produce esta situación", explicó.

Claudio Rodriguez, abogado que representa a los botilleros de Viña del Mar, respondió diciendo que "él (el seremi) solamente puede fiscalizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias a las que se debe someter cualquier establecimiento que esté funcionando en esta cuarentena y durante el estado de excepción constitucional".

"Cómo él mismo señaló, el Seremi de Salud no está autorizado para autorizar el funcionamiento de las botillerías por lo que los botilleros y botilleras van a cumplir estrictamente las medidas sanitarias que se han dictado con ocasión de esta cuarentena", indicó el abogado.

Rodriguez agregó que "los botilleros y botilleras de Viña del Mar reciben con satisfacción la noticia de esta tarde en virtud de la cual el concejo municipal aprobó la ordenanza de funcionamiento de las botillerías en la comuna".

Las comunas de Valparaíso y de San Antonio también tienen ordenanzas municipales que autorizan su funcionamiento en tiempos de cuarentena.