Nacional 30-01-2021

Viña del Mar y Cartagena lideran sumarios sanitarios en la Región de Valparaíso que suma más de mil en enero





"En las tres primeras semanas de enero y sumando algunos días de esta semana. Hemos cursado más de mil sumarios sanitarios en las playas". Con estas palabras el seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Francisco Álvarez, hizo un balance de lo que ha sido la fiscalización del cumplimientos de las medidas que buscan frenar la diseminación del covid-19. Las playas con más sumarios son Marbella en las Rocas de Santo Domingo, Playa Chica en Cartagena y El Canelo y Canelillo de Algarrobo.

Según la autoridad sanitaria, los sumarios se deben al incumplimiento de las medidas básicas de protección y no respetar las normas que conlleva la fase 2 del plan Paso a Paso. "Las personas no portan o hacen uso inadecuado de la mascarilla, algunos no respetan el distanciamiento físico mínimo y las personas provenientes de comunas en fase 2, no respetan la cuarentena de los fines de semana", detalló. La situación epidemiológica de las comunas balnearios o destinos turísticos tiene en alerta a los alcaldes, ya que las localidades no tienen gran capacidad para atender a todos los casos activos. Por lo mismo, hoy se reunirán con el ministro de Salud, Enrique Paris, para conversar sobre los permisos de vacaciones, el colapso de la red de salud en la zona, entre otras cosas. Al respecto, el jefe comunal de Cartagena, Rodrigo García, expresó al diario El Lider que "esperamos que en esta reunión podamos dilucidar muchas inquietudes que tenemos respecto a lo que queda del verano y la vacunación masiva". Asimismo, el alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz, anunció que quiere mostrar su descontento con las medidas tomadas por el ministerio. "(Espero) tener algún diálogo con el ministro porque seremos varios los que estamos conectados a esta reunión. Espero tener alguna interacción para hacerle sentir mi molestia con las medidas que se están tomando".