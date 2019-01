Política 26-01-2019

Viñateros denuncian uso de agua en los vinos chilenos sin ser fiscalizados

Desesperados se encuentra los viñateros de los valles de Itata, Colchahua, Maipo y el Maule. Hace más de 11 años que comenzó la crisis de la uva con la caída de su precio, transformándose en una pesadilla para los más de 17 mil pequeños agricultores que producen el 70% de este producto en Chile.

Esta semana llegaron hasta la Cámara de Diputados y fueron recibidos y escuchados por la Comisión de Agricultura.

La presidenta de la Coalición de Viñateros, Jenny Llanos, denunció que existen tres grandes empresas vinícolas que están manejando el mercado y que estas recurren a malas prácticas que no son fiscalizadas.

La vocera informó que un decreto del año 2013 modificó los alcances de la Ley 18.455, para autorizar el uso de agua en hasta un 7% en el vino comercializado, presencia que se justifica en un 5% por lavados de equipos y en el 2 % restante por la disolución de productos enológicos.

Según los viñateros, la medida no se justificaría ya que al producir vino no necesitan agua, menos en los orgánicos, y que nunca se lavan los equipos en tiempo de fermentación. Además, agregan que el único equipo que fiscaliza el porcentaje de agua en los vinos lo tiene el SAG y que nunca se ha utilizado desde su compra.

Acusaron también que la uva que se utiliza para los vinos de calidad son los deshechos que quedan en los packing y no uva de buenas cepas, lo que se traduce en un engaño para el comprador.