Vínculo entre masones y catedrales

A raíz de la destrucción de parte de la Catedral de Notre Dame,por un voraz incendio provocado supuestamente por obreros que trabajaban en ella y tenían prohibición de fumar, sin embargo si lo hicieron; los interesados en ésta, hemos leído variados temas al respecto .En la semana pasada, nos interiorizamos sobre el aporte judío al alhajamiento de esta catedral.

Esta vez, os presento el aporte de los obreros que la construyeron siglos atrás, albañiles especializados llamados en esa época “ Mason” que traducido es “ Masón o Constructor”.

El investigador Javier Sierra, se propuso una vez estudiar una parte de la catedral llamada “ la Flecha” que como es sabido se desplomó con el incendio y así se encontró a la sociedad secreta de carpinteros que la fabricó y también se encontró una placa. Así se supo que la “ flecha o aguja” fue inaugurada en 1859. Como sabemos medía ésta, 96 mts. de altura y fue bien estudiada por José Luis Corral, catedrático de historia medieval de la Universidad de Zaragoza. El año 2006 éste, ascendió hasta las cubiertas de la catedral para estudiar las 2 agujas.

Entre las vigas alabeadas de la estructura, clavada a la base ( machón) de la impresionante “ flecha” de 750 toneladas de madera, revestida de plomo, encontró una placa de 50 x 20 cm. adornada con simbología masónica e inscrita con la curiosa leyenda: “ Esta flecha se hizo en 1859. M. Viollet- le Duc arquitecto de la catedral .Por Ballu, carpintería, siendo Georges , capataz de los compañeros carpinteros del Deber de libertad”.

En el art. leído cuyo autor es como ya dijimos Javier Sierra, en la foto que adjunta se observa una escuadra y un compás abierto, símbolo de la Masonería Operativa que dió origen a la masonería simbólica o especulativa como es conocida hoy en todo el mundo.

Cuando hoy se habla de “ símbolo” tenemos que aclarar que al respecto el médico suizo Carl Gustav Jung, acota que “ una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio”. Añade que “ representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros”

Así es como en el mundo occidental, por ejemplo, todos reconocen en el símbolo a la Cruz Roja o a la medialuna del mundo árabe. O a la cruz cristiana que representa a Cristo; o a la simbología usada en el tránsito ( pare, siga,por ej.) No hay nada escrito, solo podemos ver el símbolo. Así es como en una institución esotérica el compás, representa a la rectitud; el mosaico a la diversidad y la cadena a la unión a la hermandad.

Ahora bien, la llamada sociedad “ Deber de la libertad” que confeccionó la < aguja>ó era una sociedad secreta de la que formaban parte en el siglo XIX los profesionales liberales, en especial, del gremio de la construcción. Sus obreros eran los “ Compagnones medievales, una especie de predecesores de los sindicatos, imbuidos en una filosofía casi religiosa que florecería más tarde en la llamada “ francmasonería”.

Desde esa época, se ponía pues, mucho celo en cómo se trasmitía el conocimiento de una disciplina práctica, como lo es la de los albañiles. Todo se rodeaba de secreto para que el < saber> siguiera solo en manos de unos pocos. Se accedía a ello por la llamada Iniciación. La primera etapa era llamada de “aprendiz” y luego “ maestro” Estos últimos eran los que confeccionaban los planos arquitectónicos y dirigían la construcción.

Los hombres que restauraron la placa de Notre Dame, en el siglo XIX que recordemos había sido destruida en la Revolución Francesa, al igual que los frisos, estatuas y vitrales confeccionados por los judíos, uno de ellos Eugene Viollet-le Duc ( 1814- 1879) era un Iniciado, como también lo fue el arquitecto Jean Baptista Lassus y Henri Georges ( 1814- 1887) éste último carpintero que levantó también la Santa Capilla de Paris, el Monasterio De Mont Saint. Michell; la catedral de Orleans.

Su nombre masónico era Angevino ( el hijo del genio).Los carpinteros del Deber, se identificaban entre si, por unos pequeños bastones de metal, que llevaban prendidos en sus solapas .Iban de ciudad en ciudad y en cada urbe ungían como Iniciados secretamente a alguien que sobresalía en su oficio. Todos los antes nombrados comenzaron su trabajo en la Capilla de Notre Dame en 1844 y estuvieron unidos en esta construcción por más de dos décadas .El presupuesto fue de dos y medio millones de francos de la época.

Corral que es nuestra fuente informativa añade que: “ el vínculo entre masones y catedrales viene de lejos” y que “ Macon” significa albañil de profesión y que los secretos de la profesión vienen desde la construcción del Templo de salomón”.

La “ Fleche” estaba coronada por un gallo que, en el fondo es un tótem y que felizmente fue encontrada por los bomberos en la techumbre durante el incendio de comienzos de abril de este año .Era de color verde, estaba un tanto abollada e incapaz de abrirse para poder mostrar las reliquias que estaban ocultas en su interior .También allí se había sellado una espina extraída de la supuesta corona de Cristo y que Luis IX se trajo de una Cruzada, junto con dos huesecillos de los cuerpos de Demis y la Santa Geovena, patrona de Paris.

Por lo mismo José Luis Corral afirma que “ el culto de las reliquias y la fe que se tenía en su poder, justifica actos como ese”. Otra colección de reliquias ocultas están en las bases metálicas que coronan las torres del monasterio de “ El Escorial”, en Madrid. Asi es como hoy se dice que “ los poderosos necesitaban de esa clase de talismanes para protegerse.

Por último debemos acotar que el arquitecto Violet de Luc que restauró la placa de Notre Dame y “ La flecha” agregó un autorretrato de él, prestando su rostro a la estatua de Santo Tomás, el único de los 12 apóstoles de metal encaramados a la estructura de la “ aguja” que no miraba París, si no al gallo.

René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista