Opinión 25-08-2018

Viola Soto Guzmán: una “estrella” en la innovación pedagógica chilena y latinoamericana

En 1991 por segunda vez una mujer recibía el Premio Nacional de Ciencias de la Educación y como ya dijimos la semana pasada, a pesar de que dicho premio se creó en 1979 hasta el momento lo han recibido 20 destacados profesionales, y de ellos, a solo cinco mujeres se les ha entregado este galardón, situación reiterativa en todos los premios y reconocimientos que existen en el país ya que en todos se da la constante de que la gran mayoría lo reciben hombres.

Sobre el ámbito educativo de Viola Soto hay mucho que decir. Egresada de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Chile, desde que comienza su vida laboral se vio fuertemente comprometida con el quehacer docente; primero en el Liceo Experimental Manuel de Salas y luego en el Instituto Pedagógico, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, instituciones que la vieron crecer y desarrollarse como profesora. Al respecto en una interesantísima entrevista que se le hiso señaló:

“Yo creo que represento la vivencia de una larga historia de la educación. Mi maestro fue don Juan Gómez Milla, quien me llevó al Liceo Manuel de Salas en donde se inculcaban los principios democráticos de John Dewey”, y es que desde un principio se vio vinculada a esta institución educativa, primero como docente en práctica, luego como profesora titular y finalmente como coordinadora de dicho Liceo

Durante el gobierno militar viajó por Honduras y Venezuela perfeccionando profesores y aplicando el modelo experimental educativo del Manuel de Salas lo cual le llevó a preparar un diagnóstico inicial para conocer la cultura local y a partir de ahí presentarlo al curso y pidiéndoles a los alumnos que hicieran sus aportes y luego construir el programa educativo final, con el único objeto de desarrollar el dialogo con los estudiantes y la comunidad educativa en su conjunto.

Fue así como en Honduras, por ejemplo, se encontró con profesores que “no habían logrado titularse como tales, lo que significaba una profunda necesidad de formación y cuando asumí el cargo de Asesora Técnica del Directorio de Educación de ese país, exigí que se me permitiera primero que nada diagnosticar en terreno los problemas del profesorado y los estudiantes en sus propias escuelas. En el Liceo Manuel de Salas, por ejemplo me encontré con profesores y jóvenes muy experimentados, que siempre me enseñaron. Cuando comencé haciendo clases, puse números en el control de asistencia y luego concurro al Consejo de Profesores y una profesora dice ¿Quién le puso números al control de asistencia?. Entonces le digo que yo los puse, porque en el libro había un pequeño espacio; entonces me dice: “los alumnos no son números y hay que trabajarlos con respeto y con identidad, desde ahora en adelante cuando tu llegues a realizar clases debes tratarlos por sus nombres”. Esto me marcó profundamente, entré inmediatamente en algo que hoy en día es el mismo enfoque educacional en el que sigo trabajando, el dialogo, pero no un dialogo vertical, un dialogo en donde tanto profesores, especialistas y alumnos participemos, incorporando a sus familias. Lo comencé hacer sin siquiera conocer las teorías de Varela y Maturana, lo había aprendido con mi madre profesora cuando la veía entusiasmada en sus tareas educativas enseñándome la necesaria aceptación del otro como un legítimo otro para construir comunidad.

Lo mismo me pasó cuando conocí el trabajo de Daniel Goleman en su libro “Inteligencia Emocional”. Me emocioné mucho al comprobar que yo ya manejaba naturalmente muchos de los principios que él recomendaba y de los cuales alumnos míos egresados en 1959 por ejemplo, me hacían referencia. Con ellos aún mantengo esos vínculos afectivos, que se expresan en encuentros anuales hasta la fecha. Esto es para mí algo muy significativo””

Como ejemplo para aquellos docentes que están leyendo este artículo en este momento: una actividad desarrollada por Viola Soto para tratar la interrelación con la problemática de la realidad, por lo menos una vez al año realizaba un Proyecto en que profesores y alumnos elegían una temática en que participaban todas las asignaturas. Así para el Mundial de Futbol, que distraía a los alumnos en las clases, consideraba necesario dedicarse al Proyecto Mundial de Futbol, liderado por los y las profesoras de Educación Física, buscando la interdisciplinariedad en todas las asignaturas.

Frente a esta temática siempre contaba la anécdota de cuando siendo profesora jefa llegaron a una reunión los apoderados: “el primero fue un caballero que era pescador, y al llegar me pregunta: “donde me siento”, a lo que le respondo: “aquí adelante donde están todos los asientos disponibles”. El último apoderado en llegar fue el administrador de la dirección de exportación chilena de pescados y mariscos y quedó en el último asiento. Fuimos conversando y se produjo ese encuentro solidario, democrático en que todos se sentían bien e iguales”

“Yo conocí lo que significaba el aprendizaje interdisciplinario y de convivencia democrática de los maestros, en que todos participábamos, nos respetábamos y todos aprendíamos de todos, y desde ese instante entendí como se aprende de los demás cuando hay dialogo efectivo y cuando hay respeto sin mirar como enemigos a los que opinan distinto o son más jóvenes. La falta de todo esto ha llevado a que hoy en día los profesores sean muy lastimados. Yo viví una época en donde en Chile existía la visibilidad (y reconocimiento) de los maestros y hoy, por el contrario, reciben solo críticas, puesto que se responsabiliza en general que todo lo malo de la educación se debe a ellos”.

Cuánta razón tenía esta destacada académica que se marchó en Septiembre de 2016.





( Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia Y geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS)