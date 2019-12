Opinión 12-12-2019

Violencia, cultura, trascendencia (Primera parte)

Leyendo estas tres significativas palabras, nos preguntamos ¿Qué tienen en común ellas? O también podemos exclamar ¡No les encuentro nada en común!

Tal vez sí o tal vez no. No tengo la respuesta, pero si reflexionamos sobre ellas; con los acontecimientos históricos que están sucediendo podríamos sacar algo en limpio.

VIOLENCIA

William Sullivan en su libro “El Secreto de los Incas, los misterios de una civilización perdida”, Editorial Grijalbo, nos habla como se institucionaliza la violencia.

…Finalmente apareció el Inca, transportado en un palanquín. Una escolta de seis mil hombres desarmados avanzó por la entrada, hacia la plaza, En ese momento, a una señal convenida, un sacerdote español se adelantó para saludar al inca portando un requerimiento de la Inquisición, la versión de los derechos de Miranda, para informar al dios-rey de que si se sometía al rey de España y de la Santa Iglesia, no se le causaría ningún daño. El Inca replicó que los españoles debían devolver todo lo que habían robado y consumido desde que desembarcaron. El sacerdote respondió ofreciéndole la biblia. Curioso, Atahualpa la examinó, aparentemente extrañado ante su incapacidad para hacer desaparecer la letra impresa de la página. Entonces, el emperador se enfureció, quizá porque había visto momentáneamente perturbada su real dignidad ante la fascinación demostrada por el libro del sacerdote. Atahualpa arrojó la biblia al suelo. El sacerdote exclamó: ¡Es el Anticristo! Pizarro hizo una señal a la artillería, que efectuó sólo dos disparos. Entonces desde los pórticos del complejo de Cajamarca surgieron los caballos de guerra españoles. Los hidalgos lanzaron su grito de guerra: ¡Santiago, a ellos! Y cayeron sobre la asombrada y desarmada guardia de honor, dirigiéndose directamente hacia el Inca. Cinco minutos más tarde, el Inca había sido hecho prisionero. Innumerables nobles incas pagaron con sus vidas el intento de levantar su litera, pero fueron descuartizados entre destellos de acero…Y más tarde, el Inca fue asesinado, sometido a la pena del garrote.

De esta forma se ha perpetuado una cultura consuetudinaria, violenta y genocida, primero hacia los pueblos originarios y luego hacia un pueblo analfabeto, avasallado, explotado y sin derechos ciudadanos, en toda la América Latina. Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, sostiene que “El Ejército chileno ha masacrado 23 veces a su propio pueblo desde 1820 hasta Pinochet.

CULTURA

La crisis que por la que estamos pasando es porque en este país se dan las desigualdades sociales más escandalosas del mundo lo cual se agrava progresivamente por gobiernos cuya orientación en ese sentido son puras medidas de mitigación con las que se pretende contentar a un pueblo cuya estrechez de vida lo mantiene en el límite de los soportable (Gastón Soublette: En el marco del Congreso Desafíos de la transición a una nueva civilización).

Estamos bajo la ideología del neoliberalismo dentro del cual, los equipos de gobierno siempre razonan a un orden puramente económico y tecnológico, bajo parámetros del exitismo individualista, consumista y cuyos pilares son la acumulación de capital y la competitividad que representa los privilegios y la cultura de las élites. ¿Podrá la agenda social del gobierno ser suficiente para solucionar los problemas? Con nuestra escasa cultura humanística social. ¿Podremos salir adelante? O nuestra cultura social en esta crisis que, podemos considerarla peligrosa pero necesaria, la cual bien enfrentada, nos hará crecer, teniendo presente que un pequeño grupo de personas y familias detentan la gran riqueza contra la inmensa mayoría que depende de ellos, porque sus negocios determinan en su favor la orientación de la política, la educación y la información, en tanto que la realización de sus mega proyectos contaminan por lo general y desarticulan la organización de la vida de los países y reducen a la extrema pobreza a vastos sectores de la población con altos índices de mortalidad, falta de oportunidades, atención de servicios básicos fundamentales como educación, salud, justicia, trabajos mal remunerados, pensiones de pobreza, etc. Tal es esta, la obra de un tipo humano, generado por una civilización cuya religión no es otra que la del progreso material ilimitado, sin considerar el factor medio ambiental ni la protección de la biodiversidad y los recursos naturales, la cual ha terminado anulando nuestros valores fundamentales, masificando a los pueblos conforme a una mentalidad promedio puramente utilitaria que los despoja del sentido de trascendencia e inhibe las actitudes superiores del alma humana.



Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista