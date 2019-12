Opinión 13-12-2019

Violencia, cultura, trascendencia (Segunda parte)

Dice José Saramago, premio Nobel de Literatura: “Lo que se está preparando en nuestro planeta es un mundo para que lo disfruten los ricos. Los pobres están ahí, en los confines del mundo, son millones de seres humanos y se les considera desechables”. La conciencia, continúa: “Se gana o se pierde, se renueva todos los días. Se puede decir que cansa mucho. A lo mejor sí cansa, porque implica, necesita y exige una atención de espíritu para que no se desanime y se alimente para sobrevivir. La única manera de no volverse un desechable más, es tomar conciencia”.

Estamos en crisis… pero para no dejar de ser humanos, cual será el precio de la mutación y evolución histórica que se requiere para lograrlo, es necesario concluir que este modelo neoliberal de civilización está llegando a su fin.

Más allá de dar cumplimiento a las casi 40 demandas sociales y la redacción de una nueva Carta Fundamental que sea basada con el principio fundamental: la Dignidad y el proteger y promover los DD.HH. de cada uno de nosotros, el estricto apego a los tribunales internacionales que la ONU, que el camino de la recta razón humana ha ido conformando de acuerdo a las necesidades del derecho internacional de las personas, es aprovechar esta gran oportunidad histórica, que empezó con la evasión de pasajes del Metro de Santiago; es alcanzar la meta de una sociedad moderna, distinta a todas las que hemos conocido históricamente.

Contrariamente al crecimiento de conciencia, están presente los conflictos generados por este sistema político-económico imperante que hacen que este proceso se enfrente a un fuerte proceso involutivo, al no tomar conciencia que nos vamos al mayor fracaso del principal proceso evolutivo natural. Contrario a esto es el optimismo del padre Teilhard de Chardin: “O bien, la naturaleza humana está cerrada a las exigencias del futuro y entonces el pensamiento, fruto de millones de años de esfuerzo, nace realmente muerto en un universo absurdo que se aborta por sí mismo, o bien, cabe una salida, sin embargo, esta salida para que podamos alistarnos en sus filas, ha de abrirse sin restricciones hacia espacios ilimitados en el seno de un Universo del cual podamos confiar ciegamente”.

El padre Teilhard, nos señala una ruta que, desde los inicios, la que pasando por los siguientes estadios: Creación-vida-inteligencia-crecimiento de conciencia-espiritualidad, dentro de los procesos biogeográficos (evolución inorgánica-evolución orgánica-desarrollo biogeográfico -sociedad comunitaria) y procesos cognoscitivos (biogénesis-complejidad conciencia ascendente- humanismo-redención integral) nos llevaría hasta la gran meta humana, la espiritualidad, cuya ruta llevamos dificultosamente recién la mitad recorrida.

Se engendra así un sistema unitario de pensamientos y creencias- un solo todo pensante y creyente a causa de su extremada complejidad, ese todo se encontrará en un potencial extremadamente elevado, pero que una vez organizado, donde se generará forzosamente un inmenso dinamismo para la futura evolución del hombre, el cual el Padre Teilhard considera ese futuro estado como el apogeo de lo que él llama “la Homonización”, es decir el proceso mediante el cual se hace más verdadero y plenamente humano, su verdadera trascendencia del por qué estamos en esta vida.

Para lograrlo, donde está la fuerza del espíritu que impondrá este paradigma, sin cometer violencias ni esfuerzos innecesarios, es colaborar con lo mejor que tenemos cada uno, porque es la vida misma que se está defendiendo, donde siempre nos estemos haciendo preguntas fundamentales y buscar sus respuestas de acuerdo al quehacer humanista y al espíritu humano para encontrar ese nuevo modelo de desarrollo de acuerdo a las nuevas y modernas exigencias de las futuras civilizaciones solidarias.



Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista