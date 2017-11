Editorial 11-11-2017

Violencia en el pololeo

Concientizar a la sociedad, y en especial a los adolescentes y jóvenes, sobre la no violencia en el pololeo, mediante una celebración anual conmemorativa, es el objetivo del proyecto que fuera aprobado en forma unánime por la Sala de la Cámara de Diputados.



En concreto, el proyecto promueve el establecimiento del 7 de febrero como día nacional por la no violencia en el pololeo, como una vía para visibilizar el fenómeno y, para contribuir con su prevención y eliminación.



Si bien la idea de presentar esta propuesta se fundó en un caso específico en Concepción, que tuvo como resultado la muerte de una joven, el fin apunta hacia un mensaje a la sociedad en su conjunto.



La idea de establecer el 7 de febrero como el día de la no violencia en el pololeo. De alguna manera tiende a hacer conciencia en la sociedad de la importancia que tiene que nos respetemos siempre, tengamos una relación de pololeo, o de andar, como se dice ahora, y que esa relación tiene que ser tan respetuosa como si estuviéramos casados o como si existiera una relación mucho más formal.



Según se explicita en el informe de la Comisión de Cultura, cifras del sondeo “Percepciones sobre La Violencia en el Pololeo”, elaborado por el Instituto Nacional de la Juventud en 2016, dio cuenta que el 51% de la población joven conoce a alguna persona víctima de violencia en el pololeo.



De ese porcentaje, acota el texto, un 88% de los entrevistados dice saber de insultos, humillaciones, aporreos y gritos en parejas; y un 54%, de empujones o de arrojarse cosas. La iniciativa pasó ahora a segundo trámite legislativo al Senado.