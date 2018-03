Editorial 24-03-2018

Violencia en el pololeo

En el Congreso han valorado la propuesta que sanciona el ejercicio habitual de violencia física, psíquica o que afecte la libertad o indemnidad sexual, entre personas que tengan una relación íntima de pareja, pero sin convivencia.



La violencia en el pololeo es el inicio de un proceso que muchas veces termina con el fallecimiento de las mujeres a manos de sus parejas. Por eso es urgente legislar en esta materia, de manera de elevar las penas a los autores de estas aberraciones, y a la vez, se generen patrones educativos para prevenir estos actos.



En este tipo de relaciones en el pololeo existe contacto esporádico y no hay convivencia, por lo que no están contemplados en la actual normativa, quedando las víctimas en la indefensión.





El nuevo proyecto incluye dentro de la definición de maltrato que constituye violencia intrafamiliar, aquélla que afecte la libertad o indemnidad sexual o la subsistencia económica.







En el caso de la medida de prohibición de acercamiento a la víctima, se establece la posibilidad del juez de también poder determinar la restricción o prohibición de comunicación entre la víctima y el ofensor, para así prevenir este tipo de violencia.





Respecto a la violencia en el pololeo, se sanciona el ejercicio habitual de violencia física, psíquica o que afecte la libertad o indemnidad sexual, entre personas que tengan una relación íntima de pareja, pero sin convivencia, que actualmente no se encuentran consideradas en el artículo 5° de la Ley de Violencia Intrafamiliar, pero que son constantemente objeto de este tipo de agresiones.