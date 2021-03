Editorial 11-03-2021

Violencia hacia las mujeres



En sesión especial de la Cámara de Diputados, se aprobaron resoluciones que, en términos generales, buscan prevenir, proteger y sancionar la violencia. Igualmente solicitan acelerar la tramitación de proyectos sobre esta índole, como el monitoreo telemático y aquel sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia.

La Sala realizó una sesión especial para abordar el aumento de la violencia hacia las mujeres y, en particular, la respuesta de los diversos órganos del Estado involucrados en la recepción de denuncias, investigación, reparación y sanción ante estos hechos.

En la ocasión se indicó que un alto porcentaje de las mujeres víctimas de femicidios en los últimos años, contaban con una medida de protección que no evitó que fueran asesinadas.

Entre las resoluciones aprobadas se solicita al Ejecutivo promover el proyecto de ley de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia renovando su urgencia a discusión inmediata, entre otros puntos.



Del mismo modo, se llama llama al Ejecutivo a dar cumplimiento a los compromisos y recomendaciones internacionales pendientes en materia de violencia contra las mujeres y niñas, especialmente aquellas contenidas en el Informe país, del Mecanismo de seguimiento de la Convención Belem Do Pará, de noviembre de 2017; las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile del Comité para la Eliminación de la discriminación Contrala Mujer, de marzo de 2018; y el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, de abril de 2019.



Por otra parte se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes destinadas a prevenir, proteger y sancionar la violencia contra la mujeres, junto con garantizar la igualdad.