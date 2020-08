Opinión 26-08-2020

Visión de una maestra, Herna Pinochet Cuello



Corría el año 2005 cuando mi padres y yo recorríamos los lugares aledaños a nuestra ciudad con el único objetivo que tenía mi madre, señora Herna Pinochet Cuello, de instalar un colegio particular-subvencionado, pero no cualquier colegio, este tenía que tener algunas características y la principal era que fuera en un sector de difícil acceso a la educación y que fuera vulnerable y es así que llegamos al sector del Huapi, un sector que para mi madre, cumplía estos requisitos, aunque ella no contaba lo peligroso del lugar en ese entonces (Drogas robos y delincuencia ). Me acuerdo como si fuera ayer, yo le dije mamá busquemos otro lugar, aquí es muy peligroso ¿qué profesores van a venir a trabajar aquí? El que tiene vocación vendrá hijo –me dijo y me contestó con una frase que ha sido una lección de vida! No ¡ precisamente por eso, por los niños, AQUÍ SE NECESITA UNA ESCUELA Y YO LA PONDRÉ y LLEVARÁ EL NOMBRE DE MI HERMANO y encontramos un terreno cuyo dueño era de Don Juan Salman , al lado del terminal de micros quien nos vendió media hectárea de terreno que medimos con mi padre y luego de miles de trámites burocráticos se empezó a construir la escuela, que tal como dijera mi madre lleva el nombre de su hermano “ESCUELA ALCALDE HECTOR PINOCHET CUELLO “.Han pasado los años y tengo el orgullo de haber sido su primer Director, como todo principio nada es fácil, nos atacaban la construcción, nos rompían los vidrios .pero contra todo y contra todos, seguimos adelante, para lograr el sueño de mi madre, fue fundamental en esto mi hermana Gilda, los profesores que de un principio estuvieron trabajando, los dirigentes vecinales de ese entonces, por sobre todo el trabajo de maestra, de mi madre y su compromiso con la gente que la apoyó siempre. Pocos años después se instaló la comisaría en el sector trayendo más tranquilidad y orden y se logró poco a poco trabajar más tranquilo. A través de los años el colegio ha seguido superándose, el 2011 sufrimos la pérdida de mi hermana Gilda, trayéndonos mucho dolor, pero seguimos adelante, el 2018 fallece mi madre dejándonos este legado de educación y amor.

Hoy mi hermana Verónica y yo tenemos la responsabilidad de seguir, hay un nuevo Director don Marcelo Loayza (ingeniero en informática y educador) excelente profesional, que ha desarrollado junto con su equipo de profesores, un positivo trabajo en las escuela y con la comunidad educativa, hoy gracias a un trabajo sistemático de su director y el excelente equipo de profesionales la escuela es un orgullo de nuestra ciudad. El año pasado empezó con clases vespertinas haciendo su primera licenciatura de personas que deseaban terminar sus estudios, en este sector. Anhelo que siempre tuvo mi madre .El día de ayer fue el natalicio de nuestra fundadora Señora Herna Pinochet y la celebración de la fundación del colegio 58 años de fructífera labor educativa, hoy en este aniversario, con una Pandemia en contra, tenemos el ánimo de celebrar y es así que muchas alianzas brillan por ganar y hacer de este aniversario el más bello tributo a su fundadora que hoy no está físicamente con nosotros

Gracias señora HERNA, porque su VISIÓN de maestra pudo darnos lo imposible, traer la educación a este sector ayer, alejado de mi pueblo, hoy mas cercano que nunca por la educación de calidad, vespertina y diurna que estamos dando y sacando todos los años promociones de buena calidad a los Liceos, Institutos, y Escuelas Agrícolas, de nuestra ciudad. Siendo hoy por hoy reconocido por la secretaría ministerial por sus logros y objetivos logrados. Feliz aniversario a un colegio que hoy es ejemplo, para sus alumnos vespertino y diurno por la educación de calidad, sacrificio y amor que imparte y a una comunidad educativa orgullosa y agradecida de ello.





Mario Villagrán Pinochet.