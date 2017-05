Social 27-05-2017

Visitas guiadas a jóvenes de tercero y cuarto medio UCM recibió a más de 1.500 estudiantes PACE durante mayo

Con el objetivo de acercarse a la vida universitaria, más de mil 500 estudiantes de tercero y cuarto medio de 21 liceos de toda la región, asistieron durante mayo a las visitas guiadas en el Campus San Miguel de la U. Católica del Maule (UCM), organizadas por el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), ejecutado por el plantel.

Esto se enmarca dentro de las actividades calendarizadas por el programa, particularmente desde el área de Preparación para la Vida, en donde se incentiva el desarrollo de habilidades psicoemocionales, la exploración y búsqueda vocacional.

“Esta actividad tiene que ver con acercar a los estudiantes a experiencias universitarias, si bien el Programa PACE tiene que ver con la educación superior y no particularmente con las universidades, nos parece que es una buena experiencia y posibilidad de acercarse, de conocer su día a día, con los estudiantes, con los profesores y con la comunidad universitaria en general”, manifestó la coordinadora general PACE UCM, María Elena Opazo.

Experiencia

Para Ignacia Villar, de 4to medio del Liceo Enrique Mac Iver de Santa Olga, esta experiencia fue “entretenida, aprendí mucho, me gustan las carreras que tiene la UCM. Yo no entendía nada de la universidad y gracias al programa hemos profundizado bastante, ahora sé lo que quiero”, comentó, asegurando que “soy la tercera mejor del curso y mi familia me apoya en entrar a Enfermería”.

Ían Sepúlveda, de 4to medio del Liceo Agrícola de Molina ya conocía la universidad de antes, cuando participó de la Primera Muestra Literaria de Microrrelatos, en la que obtuvo el primer lugar, sin embargo, añade, “igual quise participar de esta actividad. Me gustó que pudiésemos dar nuestra opinión y que todas las salas estuvieran bien equipadas”, destacó respecto de la visita guiada.

Para él, el Programa PACE “es bueno, porque nos va a ayudar a acceder a la universidad más fácilmente y nos dan más oportunidades que las que podríamos haber tenido en el liceo”, cerró.