Opinión 12-09-2018

Viva la chilenidad

Sedúcenme misterios

secretos, acertijos

razones y sinrazones

ensueños, ilusiones

Premoniciones

desvaríos

alucinaciones.

Aferrarse a chauvinismos

cual naúfrago al último

madero del naufragio.

Dime Jaime, historiador,

dilecto profesor;

dímelo en voz baja

a media voz

a grito pelao:

¿Qué es la chilenidad...?

¿Es el Jato Cabello

disfrazado de huaso?

¿El presidente Piñera

bailando cueca...

La Michelle bailando la piragua

O nuestro alcalde Mario Meza

Brindando

en la ceremonia de inauguración

del Estadio Atlético de Linares?

¿Volantines chupete,

o volantines cortados...?

¿Será el pebre cucharea’o

el cabernet souvignon

el pipeño bigotea’o?

¿La chilenidad serán los sones

de cumbia y rancheras,

el hedor a orina

en fondas y ramadas?

El son de clarines y trompetas.

el desfile de fuerzas armadas

orgullosas de crímenes y torturas.

Las bandas instrumentales

de estudiantes.

El paseo de los huerfanitos,

el comer y defecar

después de la borrachera.

El dejar toneladas de basura

en las calle de Chile.

El ponche con agua.

La chilenidad será el cierre

de la Industria Iansa.

La destrucción de Empresas del Estado

La entrega de recursos naturales

a manos extranjeras.

La colusión de los supermercados

y farmacias.

La contaminación de Quintero,

Punchuncaví y Chuchunco arriba

y Chuchunco abajo.



¿Será la chilenidad

el saqueo de las pensiones,

o dilapidar el dinero de la comuna

en puras huevadas?

¿Acaso no oíste decir

“Al pueblo pan y circo”?



¿En realidad,

la chilenidad es un fraude

como esta falaz democracia

impuesta a balazos?

Ayúdeme usted a comprender:

¿La chilenidad se adquiere

al comulgar en la primera comunión?

¿La chilenidad es neo-liberal

o neo-colonial?



¿Es esta chilenidad cautelada

por el Mossad israelí,

o por la CÍA norteamericana

o por la oficina del sapo socialista,

rey de los sapos?.

¿La chilenidad es propiedad

de las siete familias

o de Ponce Lerou?



Si ladrones y criminales

tienen monumentos,

¿Dónde está en Linares

el monumento a la chilenidad?



¿Por qué, en los colegios no existe

la asignatura de chilenidad?



Será la chilenidad un slogan

publicitario para bobos

embriagados en la borrachera consumista...

¿O es que la chilenidad

es interdimensional

por eso no se ve

por aquí ni por allá?



Moisés Castillo