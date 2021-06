Opinión 05-06-2021

VIVIENDA E INCONSCIENCIA



El déficit habitacional es evidente y se ha visibilizado aún más en tiempos de pandemia, sin embargo, un proyecto que buscaba generar mayor integración social fue rechazado en la Comisión de Vivienda del Senado, lo que suena a todas luces inaudito. Las razones esbozadas por los honorables son que el derecho a la vivienda debe ser abordado en la constitución. Frente a esto, las familias han hecho un llamado claro de que no pueden seguir esperando un invierno más y este llamado también ha encontrado eco en los expertos urbanistas.



¿Cómo es posible que el proyecto esté en tramitación desde el 2018, aun cuando se han hecho cambios significativos junto a comités de vivienda en mesas de trabajo con el Minvu, aun no vea la luz? La respuesta es clara, falta de voluntad política e inconsciencia. Los comités de vivienda esperan entre 5 y 6 años por una solución habitacional, mientras un parlamentario decide que sigan esperando. Este proyecto responde a demandas urgentes, que no pueden esperar una nueva constitución.



Catalina Pérez Cruz

Cientista Político