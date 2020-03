Editorial 11-03-2020

Viviendas para Adultos Mayores

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 693, por medio de la cual se solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que contemple la construcción de un 20% de casas destinadas a adultos mayores en todo conjunto habitacional social construido o mandado a construir por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.



En el documento se recuerda que, en nuestro país, se ha registrado un aumento de la esperanza de vida y, por ende, un continuo envejecimiento de la población.



Se observa que nuestro país y sociedad no se ha ido adaptando a esta nueva realidad y, resultado de ello, es que, en buena parte, la calidad de vida de estos adultos mayores se ve gravemente deteriorada por los altos costos que deben enfrentar en su quehacer diario y un sistema social que no es capaz de absorber de forma eficiente sus necesidades y carencias; así como un sistema previsional que no es capaz de generar los ingresos que estos adultos requieren para subsistir.



Dentro de estos costos, uno que significa una gran merma en el presupuesto familiar de los adultos mayores es el costo en vivienda. Según estimaciones de la Cepal, para el año 2035 se espera tener una población de adultos mayores cercano al 19%, es decir, incluso tendríamos más adultos mayores que niños, razón por la cual es obligatorio para nuestro sistema de beneficios sociales destinar buena parte de sus esfuerzos en nuestros adultos mayores.



En esta línea, se plantea la necesidad de proporcionar viviendas sociales para este grupo de la población, con las condiciones de habitabilidad necesarias conforme a las indicaciones y recomendaciones entregadas por el Servicio Nacional del Adulto Mayor.