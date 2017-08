Opinión 24-08-2017

Vivir un sobre-tiempo prestado

Vivimos en plenitud un cambio de era, originado por los ritmos gravitatorios del sistema planetario.

En la tierra se exacerban fenómenos climáticos extremos, sismos, tsunamis , erupciones volcánicas y cataclismos; debido a descomunales explosiones nucleares en el sol.

Información recibida desde el Cosmos dice: “El terremoto esperado en el norte de Chile será un cataclismo. El océano irrumpirá cortando el país en el salar de atacama”.

Otro terremoto destruirá el Puerto de Valparaíso y la Zona Central. Muchas ciudades costeras serán ocupadas por el mar. Erupcionarán con frenesí los volcanes; en nuestra zona El Nevado de Longaví y el “descabezado” del Maule.

Catastróficos serán los mega-terremotos, que pulverizarán el Estado de California en Estados Unidos y las Islas que conforman Nueva Zelanda.

Estos trastornos en el Sistema Planetario y las catástrofes conllevan un cambio en el magnetismo de la tierra; y se producirá un profundo cambio en la naturaleza que incluye un verdadero despertar de las conciencias de los seres humanos.

Nuestro paradigma existencial basado en la codicia, la ambición material sin límites, el saqueo y el genocidio cambiará. Mas, los Imperios siniestros del poder aferrados a sus privilegios, resistirán el cambio a sangre y fuego.

Las catástrofes anunciadas y producidas por sismos, tsunamis y volcanes, podrían no ser tan graves o catastróficas como se anuncia, pero el holocausto producido por tercera guerra será global. A más tardear el año 2018, EE. UU. lanzará una nueva agresión nuclear y el nuevo genocidio ya no será el de los países más débiles del tercer mundo, ni el de los pueblos originarios que tiñe de rojo nuestras conciencias.

Caerán las religiones que han esclavizado a las muchedumbres, sometiéndoles al arbitrio de creencias en dioses totalitarios, que con afán de dominio; simplemente han sido invasión del los Imperios del Poder. Caerán reyes, sacerdotes y sumos pontífices.

El viejo paradigma, dará paso a un nuevo paradigma existencial. No es el fin del mundo, es el fin de la brutalidad humana. No es el fin de la historia.

Una nueva historia comienza… Se desarrollará nuestra conciencia cósmica, seres más humanos lúcidos y conscientes poblarán la tierra. A pesar de la hecatombe el cordón montañoso de la Cordillera de los Andes prevalecerá, como refugio para los sobrevivientes.

Durante la traición a la patria cometida por nuestras Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973; Chile fue convertido definitivamente en factoría tercermundista para los caprichos e intereses de EE. UU.

El Gobierno de Sebastián Piñera, con su Ministro de Defensa Andrés Allamand; autorizó la instalación con soberanía de Bases Militares Estadounidense en territorio nacional. Recientemente la Presidenta Bachelet y su Ministro de Defensa José Antonio Gómez, autorizaron la entrada al sur de Chile de 20.000 soldados mercenarios con sus pertrechos de guerra en caso de conflicto internacional.

Nuestro país posee valiosas reservas de materias primas y es la mayor fuente de agua dulce disponible, que ciertamente ya no nos pertenece.

En nuestro océano pululan submarinos atómicos de EE. UU. y otras potencias. La Patagonia argentina y el sur de Chile ya están en poder del sionismo. Los iraníes, enemigos históricos del sionismo israelí atacarán nuestras costas con al menos dos bombas atómicas. Cual inocente “pato de la boda”, estaremos al centro de la hecatombe. Nuestra suerte fue sellada por la traición de políticos serviles y obsecuentes al Imperio.

El pueblo ignorante, idiotizado por medios de comunicación que sólo hablan de farándula, el portonazo y el coito prohibido de tal o cual princesa o meretriz; nada sabe.

Jamás comprendieron, qué significaba multiplicar los panes y los peces. Multiplicaron la codicia de unos pocos sobre la miseria de multitudes. Todo esto sustentado por la creencia en dioses a escala capitalista.

Ahora toda nuestra soberbia será destruida por el leve aleteo de una mariposa.

Vivimos un sobre-tiempo prestado.



(Moisés Castillo)