¿Vocación de los niños, cómo saber?

La escuela tiene un abanico muy estrecho de propuestas, las que principalmente son enseñar lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias y un poco más y ese poco más, sin embargo, no se le da la importancia debida.

El éxito escolar se decide sobre estos temas o casi sobre dos: matemáticas y lenguaje. Un alumno que tenga buenas notas en matemáticas y lenguaje no tiene problemas en sus estudios. Esto prácticamente excluye todos los que nacieron para ser artistas, para ser artesanos, para ser investigadores. etc., porque no sólo se les considera en una categoría más baja, sino también a lo que es categoría más alta, que también, poco interesa a la escuela.

El medio exige a los niños que sean exitistas y sólo los que estudias las carreras clásicas o de moda en las universidades tienen un futuro asegurado.

Si Ud., tiene un hijo que se destaca en otros ramos o disciplinas, casi no le interesa a nadie, y si no entiende los ramos principales, la gran solución es que lo obligan a estudiar con la siguiente premisa: “Estúdialo y después lo entenderás”, situación que muy pocas veces se da y lleva a los niños al fracaso escolar.

La escuela tiene que darles cosas que los niños puedan reconocer como suyas: la lectura como arma para buscar, la escritura para escribir sus propias vivencias, inquietudes y propuestas, ciencias para investigar, deportes para descollar; otras visiones vocacionales que no sean las tradicionales, no para pasar un examen sino para aprender para sí mismo y encontrar su propio destino. Por eso me gustaría que, en la escuela, las propuestas fueran muchas y que tengan todas, la misma importancia.

Para ello, hoy en día se cuenta con la Teoría de las Inteligencias Múltiples del psicólogo estadounidense Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, donde se considera a la inteligencia, no como un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades, sino que la inteligencia es como una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí.

Gardner propone que la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información que se puede activar en unos o más marcos culturales para resolver problemas o crean motivaciones vocacionales en el valor de dichos marcos.

¿Qué tipos de inteligencias existen y hacia dónde podemos dirigir a nuestros niños?

LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTCA-VERBAL

No sólo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura. La gestualidad…utiliza ambos hemisferios de cerebro, pero está ubicada principalmente en el córtex temporal izquierdo que se llama el Área de Broca. Implica la capacidad de aprender el orden y significado de las palabras de la lectura, la escritura, el hablar y el escuchar. Por ello, es la inteligencia más reconocida en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. Esta Inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje para lograr el éxito en cualquier cosa.

LA INTELIGENCIA MUSICAL

Es una inteligencia “object-free”, o libre de objetos, así como lo es la lingüística. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculada con la interpretación y composición musical. Su ubicación es principalmente en el hemisferio derecho, en el lóbulo frontal derecho y el lóbulo temporal. Esta inteligencia incluye la capacidad de percibir las formas musicales. Es una facilidad en la composición, en la interpretación, la transformación y la valoración de todo tipo de música y sonidos. Se presenta con una sensibilidad al ritmo, cadencias, tono y timbres, los sonidos de la naturaleza y medio ambiente.

LA INTELIGENCIA LÓGICA-MATEMÁTICA

Se sitúa en el hemisferio izquierdo, incluye la habilidad de solucionar problemas lógicos, producir, leer y comprender símbolos matemáticos, pero en realidad supone una habilidad más general en comprender conceptos numéricos. Esta inteligencia implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar problemas lógicos e investigar problemas científicamente usando razonamientos inductivos y deductivos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene.

LA INTELIGENCIA ESPACIAL

Tiene la capacidad de formar e imaginar dibujos en dos o tres dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. El hemisferio derecho demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial y le son fácil de recordar fotos y objetos en lugar de palabras. Además, tienen capacidades para idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, resolución de problemas espaciales aplicados a la navegación y al uso de mapas. Son buenos para el ajedrez.

LA INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA

El control corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. La habilidades corporales y motrices para usar herramientas representan este tipo de inteligencia. Constituye también la capacidad de usar el cuerpo (total o en partes) para expresar ideas, aprender, resolver problemas, realizar actividades o construir productos y requiere para realizar sus actividades fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio.

LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL

Abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes para las otras personas -acordándose de sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, sus intenciones, y muchas veces prediciendo las decisiones, los sentimientos y las acciones de los otros. La investigación cerebral sugiere que los lóbulos frontales desempeñan un factor importante en esta función.

LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL

Es la capacidad de conocerse a sí mismo, entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de dirigir las acciones y lograr metas en la vida. Se ubica en los lóbulos frontales. Son personas que prefieren trabajar independientemente, pensar en su futuro, reflexionar, establecer metas y lograrla. Tienen buen sentido de sus fortalezas y debilidades.

LA INTELIGENCIA NATURALISTA

Permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por ej., las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Disfrutan de acampar, ir de caminatas, cuidar mascotas y averiguar y categorizar los nombres y detalles de personas, animales, plantas y objetos en el ambiente.

LA INTELIGENCOIA EXISTENCIAL

Gardner la postula como una tendencia humana en pensar en el más allá de las grandes cuestiones de la existencia. Estas personas deliberan sobre preguntas cómo: ¿por qué existe la vida? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué hay guerras? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué es el amor? Dentro de la inteligencia existencial está lo espiritual.

Conclusión: Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de estas clases de inteligencia, no siendo ninguna de ellas más importantes que las otras.

“Lo importante para enfrentarnos a la vida, independiente a la profesión u oficio que se ejerza, es la formación valórica ético moral y el respeto a las dignidades de las personas y de uno mismo”.





Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista