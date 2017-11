Editorial 05-11-2017

Vocales de mesa

El Servicio Electoral ya publicó las listas de las personas que tienen que ejercer como vocales de mesa el próximo 19 de noviembre en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales.

Los vocales son los que Instalan la mesa de votación, entregan los votos a los votantes, cuidan del orden y formalismo de este acto y resuelven consultas de los votantes.

La mesa receptora de sufragios debe contar con al menos tres vocales (dos, en el caso de elecciones municipales) para constituirse y poseen cargos como presidente, secretario y comisario. En caso de no estar las personas designadas, serán reemplazadas por los primeros electores que lleguen a votar.

Deben presentarse en la fecha que se le indique en el local de votación en el que le corresponde votar, para realizar la constitución de mesas.

Además deberá presentarse en el local de votación que le corresponde a las 15:00 del día anterior a la votación, para designar los cargos y recibir, voluntariamente, una capacitación sobre las funciones que desempeñará.

Habrá una capacitación que será obligatoria sólo para quienes ejerzan por primera vez dicha función. Esta capacitación no podrá ser inferior a una hora ni superior a dos. No procederá la capacitación de vocales en el caso de las elecciones primarias.