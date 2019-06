Editorial 14-06-2019

Vocales de mesa

Solicitar al Presidente de la República instruir a los organismos pertinentes la elaboración de un informe, a fin de determinar la factibilidad de que el bono permanente destinado a los vocales de mesa, en caso de inasistencia injustificada, acreciente a los demás, es el objetivo de la resolución aprobada por la Cámara de Diputados.



En el documento se recuerda que, en 2012, a ley electoral fue modificada y actualizada, estableciéndose la inscripción automática y la entrega de un bono permanente para quienes, siendo vocales de mesas, asistan a la jornada electoral.



Sin embargo, se plantea, el legislador no previó el caso de que, si no asiste el vocal de mesa a la jornada electoral, su bono acreciente al de los vocales de mesa que sí asistieron, lo que se estima justo, atendido que su carga de trabajo aumentó y debieron hacerse cargo del trabajo del vocal de mesa que no concurrió.



Con la modificación planteada, los legisladores esperan que se premie y reconozca la responsabilidad de los ciudadanos llamados a ser vocales de mesa, que cumplen con aquella función de tanta importancia, sin la cual no se podría llevar a cabo la jornada electoral de que se trate.