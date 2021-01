Política 02-01-2021

Vocales de Mesa: Proponen eximir a mujeres embarazadas y con hijos menores de dos años



Excusar a las mujeres embarazadas y con hijos menores de dos años de las labores de vocal de mesa en las elecciones, es el objetivo principal de la moción que presentaron los senadores Marcela Sabat, Luz Ebensperger, Carlos Bianchi, José Miguel Insulza y Manuel José Ossandón.

En lo fundamental, el proyecto incorpora una nueva excusa para eximirse de ser vocal de mesa, que es el embarazo de la mujer "durante todo el período de gestación, acreditado mediante certificado médico, o bien ser madre de un hijo o hija menor de dos años al día de la elección, acreditado con el correspondiente certificado de nacimiento de él o la menor".

Desde el 2012, fecha en que comenzó a regir la ley sobre inscripción automática y voto voluntario, todos los ciudadanos mayores de 18 años, que no hayan perdido el derecho a votar, son potencialmente candidatos a ser elegidos como vocales de mesa, incluso aunque nunca hayan participado en un acto electoral, y no tengan el menor interés de votar en dichas elecciones.

Si bien ya existe una normativa que permite excusarse para ser vocales de mesa a todas las mujeres en la última etapa de su embarazado, o bien, durante el puerperio (6 semanas antes del parto y 24 después del mismo), no ocurre lo mismo con quienes tienen hijos pequeños o están en los comienzos del embarazo.