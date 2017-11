Política 02-11-2017

Vocales tienen hasta este 2 de noviembre para excusarse ante las juntas electorales

El sábado 28 de octubre se publicaron en diarios de circulación nacional y regional, y en el sitio web del Servicio Electoral (Servel) las nóminas de vocales de mesas receptoras de sufragios, de los miembros de colegios escrutadores, de los locales de votación que funcionarán en estas elecciones y de sus respectivos delegados. Para saber si un elector debe desempeñar alguno de estos cargos, puede llamar al call center del Servel o acceder a www.servel.cl , donde con su RUN, también podrá verificar si está habilitado para sufragar, la mesa y local en que le corresponde votar, entre otros datos.

En esta ocasión, las juntas electorales han designado 214.450 vocales para las 42.890 mesas que operarán en Chile y 486 para las 162 mesas que lo harán en el extranjero. Aquellos que no puedan cumplir con su cargo de vocal el día de la elección, pueden presentar por escrito sus causales de excusa ante el Secretario de la Junta Electoral correspondiente, hasta este jueves 2 de noviembre. En Linares, para Linares, Yerbas Buenas, Colbún y Orilla del Maule, en calle Manuel Rodríguez Nº 784.

Luego del periodo de excusas, las juntas electorales elaborarán una nómina de vocales reemplazantes, la que será publicada el sábado 4 de noviembre, para los cuales la legislación no considera un periodo para presentar excusas. Sin embargo, si al momento de la elección se encuentren en una de las causales contempladas en la normativa para justificar su inasistencia, deben conservar la documentación que acredite dicha situación, ya que podrían ser denunciados por la Junta Electoral que los nombró ante el Juzgado de Policía Local respectivo.

Cabe destacar que los vocales de mesa que no concurran a desempeñar sus funciones, podrán ser sancionados con una multa a beneficio municipal que va de 2 a 8 UTM, es decir, aproximadamente entre $ 93.500 y $ 374.000.