Política 15-06-2017

Vocera de gobierno: “la derecha le ha notificado al país que no cree en la descentralización”

El martes la Sala del Senado aprobó la Ley Orgánica Constitucional que regula la elección de gobernadores regionales. Sin embargo, por votos de la oposición, se rechazó que los comicios se realicen este año.

Ante esta situación, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, señaló que “la derecha le ha notificado al país que no cree en la descentralización, que no cree en la capacidad que tienen las regiones para elegir a las autoridades que los representen”.

En esa misma línea, la secretaria de Estado sostuvo que la derecha tuvo “un comportamiento distinto en la votación de comisiones respecto de la votación en la Cámara, por lo tanto me imagino que hay un espacio de conversación”. Aseguró, entonces, que en vista del segundo trámite al que se debe someter la iniciativa en el Senado, el Gobierno perseverará “en todos los contenidos que tenía el proyecto de ley inicial, cuando fue ingresado a la Cámara de Diputados”.

Consultada sobre si la relación entre los partidos de la Nueva Mayoría pudo afectar en la votación de esta iniciativa, la portavoz de La Moneda destacó que “están todos comprometidos con que llevemos adelante el proceso de descentralización. Ellos votaron a favor de que las elecciones sean el 2017, no están impidiendo que eso ocurra, quienes están impidiendo eso es la oposición”.