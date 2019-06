Política 23-06-2019

Vocera de gobierno por paro de profesores: "Cada día que pasa le infringen una herida mayor a la educación pública”

Un llamado a deponer el paro de profesores que afecta a 600 mil alumnos a lo largo del país y que ya se extiende por tres semanas, hizo la Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, desde el Palacio de La Moneda.

“Este paro no tienen ninguna justificación. Cada día que pasa, aquellos profesores que están paralizados le infringen una herida mayor a sus estudiantes y a la Educación Pública de nuestro país”, dijo la Ministra.

De esta manera, la Secretaria de Estado reiteró la voluntad de diálogo del Gobierno, enfatizando que “somos un sólo Gobierno, y a través del Ministerio de Educación y el Subsecretario de Educación, se ha trabajado y dialogado por más de un año con los docentes. Y ahora, durante la movilización, nos reunimos por dos días seguidos para escuchar el petitorio, dando respuestas a demandas históricas. Esto, dentro de la responsabilidad y velando por el principal valor que todos debemos impulsar: una educación de calidad para los alumnos de la Educación Pública”.

En esta línea, la Ministra Cecilia Pérez indicó que el paro –que ya alcanza al 19% de los recintos a nivel nacional- “sólo termina dañando a las comunidades escolares que ven cómo sus maestros se alejan de su vocación y rol en las salas de clase".

“Esto evidencia ante el país que quienes hoy tienen un problema de gobernabilidad y de interlocución es el propio Colegio de Profesores y les hacemos un llamado a volver a las aulas, a volver a cumplir con su responsabilidad. En conjunto podemos seguir trabajando pero no paralizados, no movilizados, porque hoy los alumnos necesitan el ejemplo y las respuestas de sus profesores”, finalizó la Vocera de La Moneda