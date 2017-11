Política 04-11-2017

Vocera de gobierno responde por acusaciones de intervencionismo electoral

Tras ser consultada por la prensa, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez desdramatizó el requerimiento hecho a la Contraloría General de la República por parte de un grupo de parlamentarios de oposición para que el organismo indague una supuesta intervención electoral del Ejecutivo, recordando que esta es “una facultad que existe en nuestra institucionalidad”.

En ese sentido, la vocera de Gobierno señaló que “distintos personeros de la oposición han hecho denuncias y anuncios de intervencionismo electoral de manera bastante reiterada durante este año” y añadió que esa es una acusación que “nosotros como Gobierno, por cierto, no compartimos”.

Aclaró que “aquí se están ejerciendo derechos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas a expresar preferencias políticas, sin con eso estar incumpliendo la normativa legal”, y reiteró que “la prescindencia tiene que ver con el no uso de recursos públicos para hacer campaña y, por cierto, no hacerlo en los horarios de trabajo”. Enfatizó, entonces, que es algo que “forma parte de los derechos que tienen las personas”, incluyendo a los ministros de Estado.