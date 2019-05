Política 11-05-2019

Vocera y postergación de votación de reforma de pensiones: “Lo que no puede pasar es una voluntad obstruccionista”

“Nos preocupa y lo lamentamos profundamente por nuestros adultos mayores”. Con estas palabras, la Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a la postergación de la votación de la idea de legislar la Reforma de Pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Al respecto, la Ministra Secretaria General de Gobierno sostuvo que “es una causa justa mejorar las pensiones de hombres y mujeres de nuestro país; es una causa justa fortalecer a la clase media; a la mujer y a las personas no valentes, como lo estamos proponiendo con la creación de un nuevo Pilar Solidario Clase Media para la mujer”.

“Invitamos a los parlamentarios de la Comisión de Trabajo a que recapaciten de aquí al lunes, porque los adultos mayores no pueden seguir esperando; ellos abrazan sueños y esperanzas de ver mejoradas sus pensiones y acá los que no puede pasar es que, por una voluntad obstruccionista de algunos, finalmente se les termine diciendo que no a quienes más lo necesitan”, afirmó.

En ese sentido, la Vocera de Gobierno cuestionó a los parlamentarios que “argumentan que no ha existido voluntad”, recordándoles que el proyecto de ley lleva “más de cinco meses en el Parlamento y ni siquiera dan la posibilidad de discutirlo, porque de eso se trata la votación que han aplazado para el lunes, de aprobar la idea de legislar