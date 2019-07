Nacional 21-07-2019

Volcán Chillán registró dos nuevos pulsos eruptivos, con emanación de gases y cenizas

Dos explosiones de baja energía fueron registradas la mañana de este jueves en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán, con emanación de gases y cenizas que alcanzaron dos kilómetros de altura.

De acuerdo al reporte oficial del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la significativa altura de ambas columnas se produjo debido a la baja velocidad del viento en la zona. No obstante, se trata de eventos que se mantienen dentro de los parámetros normales para la alerta técnica de Nivel Naranjo.

El organismo agregó que no se dan las condiciones necesarias para emitir un Reporte Especial de Actividad Volcánica, tal como ha acontecido esta semana con una serie de explosiones intermitentes de baja intensidad que se han repetido en forma diaria.

Álvaro Amigo, jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) de Sernageomin, explicó a Cooperativa Regiones que "no hay nada inusual en esta seguidilla de eventos, ni evidencia a que vaya a escalar a algo mayor, sino que, más bien, es parte del comportamiento mostrado desde julio del año pasado por el crecimiento y destrucción parcial del domo de lava anidado en el cráter, que se asocia a pulsos eruptivos".