Vóleibol: Club Vieja Escuela participó de torneo realizado en la Región de O’Higgins

Para ir cerrando las actividades deportivas en esta época estival, el club linarense Vieja Escuela, tuvo la oportunidad de viajar a la localidad de Pichilemu y contó con una gran cantidad de equipos que se dividieron en tres grupos A, B y C respectivamente. Los mejores resultados corrieron por el equipo de varones, que fue dirigido por el profesor Garybaldi Martínez, quienes contaron con algunos refuerzos entre ellos: Liber Dalí, Franz Gómez, y Carlos Araujo, éste último, cubano una de las grandes figuras que tuvo el equipo de Linares, dirigido por Jaime Grimalt y que obtuvieron el título de campeones de la Liga Nacional de Voleibol. En tanto las damas no les fue muy bien, pero sin embargo cabe destacar que estos eventos deportivos donde participaron equipos que compiten actualmente en la Liga Nacional de Voleibol, son una gran oportunidad de crecimiento de esta disciplina deportiva. No es fácil jugar contra elencos que ya tienen experiencia y años en esta disciplina, aunque convengamos que este tipo de roces es tremendamente positivo para esta institución linarense que trabaja durante todo el año en post del engrandecimiento del club Vieja Escuela de Linares. El técnico de las damas Juan Pablo Venegas, expresó su satisfacción por haber sido parte de este torneo “a pesar que no obtuvimos los resultados esperados, creo que estar en un campeonato de gran envergadura fue muy positivo. Este torneo es una de los mas grandes del voleibol nacional que ya va en su octava versión, donde llegaron los clubes y jugadores de un gran nivel de nuestro país, incluyendo extranjeros los cuales le dieron un plus al desarrollo de este evento deportivo”. Venegas, agregó que “nos hicimos presentes en dos categorías damas y varones en este campeonato, representando al Maule Sur. En varones ocupamos la tercera posición de 20 equipos que participaron, perdiendo la semifinal con Excelsius, donde la gente disfrutó de un gran espectáculo de voleibol del más alto nivel. En el caso de las damas propuse a nuestra directiva optar por algo distinto, llevamos con base niñas de categoría sub18, de ellas dos sub 14 de las cuales 8 son formadas en nuestro club desde hace tres años comenzamos con este desafío. De 18 equipos participantes logramos el puesto 14 lo cual nos tiene muy orgullosos. Se enfrentaron a un nivel nuca antes visto, aprendieron, rieron y también lloraron, pero llegaron a nuestra ciudad con una motivación gigante de querer ser más. Mi principal tarea es que Linares, también sea potencia en el voleibol femenino y escribir una historia de éxitos, la tarea es clasificar a los Juegos Binacionales y que nuestra selección del Maule tenga como base nuestra ciudad cuna del voleibol. El segundo y uno de los más importantes es para el año 2020, queremos que nuestras jugadoras y aquellas que pertenecen a otras instituciones participen en la Liga Nacional de Voleibol. Creo que metiéndonos en la Tercera División en la Liga A 3, para seguir los pasos y logros que han cosechado los varones, que han sido el gran ejemplo de estas pequeñas “guerreras” que buscan escribir una página y hacer historia. No ha sido fácil, pero hemos demostrado que los sueños si se pueden cumplir y que el voleibol femenino llego para quedarse en nuestra ciudad encantadora, dijo el estratega linarense Juan Pablo Venegas. Finalmente, el Club de Voleibol Vieja Escuela, quiere agradecer públicamente a quienes les ayudaron con el viaje a Pichilemu, en forma especial al alcalde de la comuna de Linares, Mario Meza Vásquez, Supermercado Bascuñán y Verdulería la Veguita .



