Deporte 19-11-2019

Vóleibol: Con una derrota y una victoria comenzaron su periplo los linarenses en la Liga A1

A pesar del tropiezo son los líderes de la competencia.

El gimnasio Nasim Nome, fue el epicentro del debut de los actuales campeones del torneo más importante del vóleibol nacional: la Liga A1. Un buen marco de público fue testigo ocular del duelo ante Doñihue, el sábado por la tarde. Aunque fue una visita bastante ingrata.

Si analizamos lo que fue el primer partido, observamos a un Linares que tuvo muchas dudas, sobre todo en el comienzo de cada set. Pero lo sacaron adelante con mucho trabajo y concentración para quedarse con la primera manga en 21 minutos, por un 25 a 19. El segundo set también fue para los albirrojos en 20 minutos, por 25-22. Claro que cuando todos esperamos el último set para quedarse con el duelo, hubo una baja en el recibo, que fue el talón de Aquiles, y a ellos se sumó la poca claridad para armar la jugada. El tercer set, fue donde se produjo el despertar de Doñihue que en 26 minutos se quedó con un dramático 24-26. La cuarta manga fue fácil para los visitantes, ya que necesitaron de sólo 18 minutos para vencer con claridad a los actuales campeones por un contundente 12-25. Había que llegar al definitorio quinto set, pero lamentablemente los linarenses estaban muy bloqueados, porque no pudieron sacudirse de los errores que habían cometido en los sets anteriores. Al final lo ganó Doñihue, por un 13-15. Triunfo para los visitantes por 2 a 3.

Los forasteros se dieron el lujo de arruinar el debut en casa de los actuales campeones de la Liga A1 de Vóleibol. Seamos justos, fueron legítimos ganadores que tuvieron la convicción de dar vuelta el partido demostrando en la cancha que también serán protagonistas de esta competencia nacional.

Para el técnico Jaime Grimalt, no estaba en los planes perder, pero indicó que “nos ganaron bien, hicimos dos primeros sets muy buenos, presionando fuerte con el saque y el bloqueo. Después se nos complicó el tema de la recepción y eso fue fundamental para perder la confianza, lamentablemente nunca retomamos el nivel. Hoy tuvimos jugadores muy jóvenes, que no pudieron soltarse, pero estos errores son oportunidades para poder mejorar. A pesar de la derrota tengo la confianza en que nos vamos a recuperar en este torneo que es bastante corto”.

LLEGÓ LA ALEGRÍA

El segundo partido fue totalmente distinto, hubo novedades en la formación con Rafael Grimalt (armador) y Castillo (líbero). A ellos sumamos el punta Montoya, y el central Araya, que fueron los que llevaron la ofensiva en esta victoria. Sin duda que las fortalezas fueron la inclusión del líbero y del armador.

Al frente estaba el equipo de Stadio Italiano que digámoslo claramente no fue rival para los “rayados”. La primera manga fue para los adiestrados por Jaime Grimalt, en 20 minutos, por un categórico 25-16. El segundo set también fue para los linarenses por 25-17, en solo 20 minutos. Finalmente, en la tercera manga, los campeones vigentes vencieron por 25-19 en 21 minutos. Vale, decir en una hora y fracción los albirrojos plasmaron toda su fuerza y potencia para ganar con comodidad el partido. Grimalt y Castillo, fueron las novedades que marcaron la diferencia transformándose en la fortaleza de este triunfo. No hubo puntos bajos, todos jugaron a un gran nivel. Incluso los jugadores que no tuvieron un buen rendimiento ante Doñihue, subieron su nivel. Es el caso de Montoya, que ganó 15 puntos y Araya 16. Sin dejar de lado a Rafael Grimalt, que todos sabemos que es un verdadero “mago” en la cancha. Un 3 a 0 contundente que dejó claro que el “rey” de copas está de vuelta en el vóleibol nacional Liga A1 para comenzar a trabajar y buscar la novena corona.

VOZ

Rafael Grimalt, que no estuvo en el primer partido, pero en el segundo, dijo que era la cábala del equipo: “el sábado no pude sacarme el turno del hospital Sótero del Rio, a pesar que mis colegas siempre me apoyan, pero me fue imposible estar ante Doñihue. Lo bueno que tenemos plantel para sacar adelante este torneo. Había una cierta presión, por la derrota, pero hicimos un partido perfecto. Nos reencontramos con nuestro nivel y eso fundamental para marcar la diferencia”.

PRÓXIMAS FECHAS

Los “super” campeones seguirán jugando en su feudo. Este sábado 23 de noviembre enfrentarán al equipo de A.R.V y el domingo ante la Selección Menor, seguramente a las 15:00 horas. Y fíjese que es un muy probable que el resto del campeonato de la Liga A1 se pueda jugar íntegramente en la ciudad de Linares. Esto debido a la contingencia que se vive en el país.



