Deporte 24-12-2019

Vóleibol: El “Capo del Maule Sur” se puso la corona por novena vez en la Liga A1

De once participaciones los linarenses han ganado en nueve ocasiones

No hay duda, Linares sigue siendo potencia en el vóleibol nacional. Este fin de semana lo demostraron con creces en las dos finales. Una que se disputó por primera vez en nuestra ciudad, donde ganaron por 3 set a 0 y la otra en la capital de Chile, con un resultado favorable también para los albirrojos que se impusieron por 3 set a 1.

Con estos dos triunfos, los dirigidos por el técnico Jaime Grimalt sumaron su novena copa en la Liga A1 demostrando con creces su superioridad y con jugadores que son excluyentes como la gran figura el cubano Carlos Araujo , Máximo Montoya , Rafel Grimalt , el olímpico Esteban Grimalt , Gabriel Araya y Bastián Fuentes Tobar , todos jugadores con experiencia y eso quedó plasmado en la cancha .

Tenían claro que nada servía ganar el primer partido si no ganaban el segundo. Por eso entraron con todo a la cancha, para comenzar a escribir otra historia de éxito. En el primer set, los linarenses maravillaron al público asistente al CEO 2 con su variedad de juego, con pilares fundamentales como Máximo Montoya y Carlos Araujo, agregando también a Bastián Fuentes. Un equipo que estuvo muy preciso y gracias a los ataques de Carlos Araujo que literalmente se suspendía en el aire para perforar el triple bloqueo de Thomas Morus y ganar puntos para Linares. El primer set fue para los del Maule Sur, por 25 a 21 en 24 minutos. La sólida actuación del opuesto era la mejor solución que tenía en la cancha Linares.

La única sorpresa ingrata se produjo en la segunda manga. Thomas Morus, sorprendió al actual campeón y lo liquidó por 25 a 19. En un tiempo de 24 minutos.

Claro que la supremacía y la experiencia de los jugadores de Linares quedó en evidencia de inmediato, porque se sacuden rápidamente del segundo set y se quedan con el tercero por 25 a 15, también en 24 minutos.

Digamos las cosas por su nombre, los monarcas del vóleibol están por encima del resto. Por eso lograron quedarse con el ultimo set del partido por un contundente 25 a 18, y así conseguir la novena copa en las once participaciones que ha tenido el equipo linarense en esta competencia.

Encabezados por su alcalde, Mario Meza Vásquez, la hinchada de la Villa de San Ambrosio dijo presente en la capital y apoyó desde las tribunas al elenco que bajó la novena estrella del firmamento.

VOCES

El mejor jugador de la Liga, Carlos Araujo quedó muy feliz por su desempeño y el de sus compañeros fue espectacular. “Thomas Morus, no quería perder y nos dio batalla, pero logramos salir adelante y quedarnos con una nueva copa. Somos un gran equipo y sin duda que nos merecíamos ganar este torneo”.

Por su parte el capitán Rafael Gimalt, expresó que “Morus, fue un digno rival, con un gran nivel que nos sabe poner en aprietos y eso da un muy buen espectáculo, ya que nos exige al máximo. Tenemos un gran plantel, con gente de mucha experiencia, como Máximo Montoya, Carlos Araujo, Gabriel Araya, Sebastián Castillo y algunas incorporaciones de la base, los juveniles, Carlos Verdugo, que nos pudo acompañar en este desafío”.

Par el técnico Jaime Grimalt, el equipo estuvo con muchas ganas, felices de haber plasmado todo eso en la cancha. “Thomas Morus, fue un digno rival, pero Linares, fue un merecidísimo campeón. Se nos fue un set, donde bajamos nuestro volumen de ataque básicamente, pero nos recuperamos y pudimos ordenarnos nuevamente y dimos buen espectáculo, fuimos muy agresivos, así que estamos felices, este noveno campeonato, para mí es muy especial. Tenemos todo un récord, hemos participado en once oportunidades con nueve veces campeones, una vez subcampeón y un tercer lugar, vale decir que siempre hemos sido protagonistas de esta liga, y queremos tirar esta competencia para arriba y por eso trabajamos para brindar un buen campeonato”.

Finalmente, el alcalde Mario Meza Vásquez, dijo que “Linares es la capital del vóleibol porque hace 40 años se comenzó a escribir esta historia de la mano de un marianista que ya no está, Juan Arroyo Núñez, que desde el Instituto Linares transformó a nuestra ciudad como capital nacional de este deporte. Esta novena presea la reciben los chicos con mucha humildad. Este es un trabajo juntos con la asociación y la municipalidad, apoyando económicamente y declarando Hijos Ilustres a los primos Grimalt. Y vamos a seguir como Concejo Municipal apoyando los preolímpicos del vóleibol los días 11 y 12 de enero. Además, nos hemos comprometido con la Federación de Vóleibol de Chile para que en el mes de mayo del próximo año, en nuestro aniversario, podamos tener un Sudamericano de beach vóley, con Marco y Esteban Grimalt en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Somos la capital nacional del Vóleibol”.

Los linarenses también arrasaron con los premios individuales en la Liga A1, temporada 2019: Mejor Líbero: Sebastián Castillo; Mejor Saque: Rafael Grimalt; Mejor Atacante: Carlos Araujo; Mejor Armador: Rafael Grimalt; Mejor Jugador de la Liga: Carlos Araujo.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo