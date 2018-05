Deporte 09-05-2018

Vóleibol Escolar Sub 14: Instituto Linares remachó fuerte y se quedó con el título comunal

Venció al Valentín Letelier por la competencia de la Red Comunal Extraescolar y será el representante en el provincial

El gimnasio Ignacio Carrera Pinto fue el epicentro de la última jornada de vóleibol escolar en categoría sub 14, evento deportivo que organizó la Red Comunal de Educación Extraescolar. Hubo masiva participación de los establecimientos educacionales donde en 5 infartantes fechas los equipos que llegaron a disputar los primeros lugares fueron los representativos de la Escuela Margot Loyola Palacios, Escuela Carlos Ibáñez del Campo, Valentín Letelier Madariaga e Instituto Linares.

Por el tercer lugar disputaban la medalla de bronce, los sextetos de la Escuela Carlos Ibáñez del Campo y la Escuela Margot Loyola Palacios, perdiendo este último por no presentación.

En tanto que, en la definición por el título, se vivió un clásico con historia entre los dos equipos escolares más importantes en este tipo de competencias, Valentín Letelier frente al Instituto Linares. Claro que el equipo marianista no tuvo mayores inconvenientes para abrochar el partido en dos solidas mangas por 25-15 y 25 -13 respectivamente.

Con la obtención del título será el sexteto liderado por el estratega Héctor Parada, que tuvo dos gigantes que fueron pilares de la victoria, los jugadores excluyentes del compromiso Vicente Parada y Ricardo Bravo, donde mostraron el nivel superlativo que han logrado gracias a su experiencia en el vóleibol con una técnica exquisita. Ahora representarán a la comuna de Linares en el provincial a realizarse próximamente.

VOCES

Para una de las figuras del encuentro Vicente Parada, este duelo no fue tan complicado: “ahora tenemos que seguir trabajando con miras a la competencia del provincial, pero confío en mis compañeros que vamos a darlo todo para lograr el paso a la siguiente fase”.

Otra de los grandes jugadores Ricardo Bravo, agregó que esta victoria es producto del excelente nivel que tiene el equipo: “no hay que confiarse en los partidos, pero hemos entrenado muy bien y sin duda que eso fue fundamental para haber sumado esta victoria”.

Finalmente, el profesor Héctor Parada, entrenador del sexteto de Instituto Linares, expresó que “estos éxitos son un proceso de 4 años dónde venimos trabajando, con estos chicos que juegan prácticamente de memoria. Hemos dado un paso importante, pero nosotros queremos ir por más para sumar otro triunfo para nuestro establecimiento educacional que nos brinda todo el apoyo en las distintas competencias deportivas. Sabemos que los próximos objetivos son ganar la etapa provincial y el regional”.

Recordar que este evento es organizado por la Red Comunal de Educación Extraescolar que cuenta con el total respaldo de la Corporación Municipal.



